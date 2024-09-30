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Трамплін для адаптації: де в Україні місцева влада активно допомагає переселенцям, які живуть у модульних містечках

Трамплін для адаптації: де в Україні місцева влада активно допомагає переселенцям, які живуть у модульних містечках

Київ • УНН

 • 151984 перегляди

Де в Україні місцева влада активно допомагає переселенцям, які живуть у модульних містечках.

З початку російсько-української війни модульні містечка стали справжнім рятівним колом для десятків тисяч людей, які інколи навіть не встигали взяти з собою найнеобхідніші речі, виїжджаючі з окупованих та прифронтових територій. Хтось з внутрішніх переселенців під час перебування у таких містечках зумів знайти роботу та інше житло, хтось вирішив повернутися додому, є й такі, для кого це тимчасове житло стало постійним, пише УНН.

Перші модульні містечка для внутрішньо переміщених осіб в Україні почали зводити у 2015 році, після того, як в 2014 році росія розпочала гібридну війну у Донецькій та Луганській областях. Тоді п’ять поселень для переселенців звели у Дніпропетровській області, по одному у Харкові та Запоріжжі. Повномасштабне російське вторгнення ще більше загострило проблему даху над головою для людей, які тікають від жахіть війни.

Нині у різних куточках України функціонують понад 20 модульних містечок, у яких проживають близько п’яти тисяч осіб.

За задумом, модульні містечка мали бути тимчасовим прихистком для внутрішніх переселенців. Але досить часто обставини складаються так, що людям доводиться у них затримуватися надовго. І в цій ситуації проблема полягає у тому, що в деяких таких містечках з моменту облаштування погіршилися умови проживання. Це в комплексі з труднощами в адаптації у новій громаді призводить до того, що деякі люди починають розглядати варіанти повернення додому, навіть на підконтрольні ворогу території. 

Зрозуміло, що турбота про внутрішньо переміщених осіб, зокрема і тих, які проживають у модульних містечках, є одним з ключових завдань центральної влади. Але й органи місцевого самоврядування не повинні самоусуватися від цих проблем, адже люди приїжджають саме до їхніх громад.

Зокрема, у Броварах Київської області модульне містечко для ВПО постійно у центрі уваги міської влади. Відкрили його за допомоги польських партнерів наприкінці листопада 2022 року. Німецьке місто-побратим Броварів Ерланген надало кошти на системи відеоспостереження та кондиціонування, посприяло у придбані для дитячих ігрових кімнат ноутбуків, книг, канцелярських товарів та іграшок.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН наголосив: влада міста робить усе від себе залежне, щоб переселенці, зокрема і в модульному містечку, не відчували якихось труднощів.

"Життєві обставини можуть бути різними, і є люди, для яких наше модульне містечко стало другою домівкою. Робимо все, щоб вони не відчували жодних побутових проблем, а їхнє проживання у містечку було максимально комфортним. Максимально сприяємо тому, щоб люди мали роботу, діти відвідували наші навчальні заклади, люди похилого віку не відчували себе одинокими. Щоб усі мешканці модульного містечка мали доступ до всіх адміністративних та соціальних послуг", - розповів мер Броварів.

Нині в модульному містечку у Броварах проживає 165 людей.

"Це внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей. За останній місяць до нас заселяються люди з Сумської області, з тих територій, де відбувається обов’язкова евакуація.

У містечку мешкають 30 дітей та близько 80 осіб похилого віку.

Коли людина до нас заселяється, і якщо у неї немає документів, то ми допомагаємо їх оформити. Потім людина оформляє статус ВПО, проходить медичний огляд, і вже може до нас заселятися. За потреби залучаємо фахівців, які надають нашим підопічним психологічну допомогу. Приїжджають до нас різні організації, які привозять продукти, одяг, іншу гуманітарну допомогу. Людей похилого віку возимо на різні лікувальні процедури, зокрема масажі. Що стосується діток, то їх ми возимо на малювання, у басейн, організовуємо різні майстер-класи.

Люди в нашому модульному містечку дружні, привітні, завжди допомагають один одному", - розповіла в коментарі УНН начальник дільниці з утримання тимчасових споруд ВПО КП "Бровари-Благоустрій" (керівник модульного містечка) Аліна Бояр.

Жінка додала, що діти з модульного містечка відвідують дитячий садочок та ліцей, усі його мешканці працездатного віку мають роботу.

За словами Аліни Бояр, це стало можливим завдяки тому, що міська влада постійно цікавиться проблемами ВПО, особливо тих, які проживають у модульному містечку.

"Якщо я бачу, що у жителів містечка виникають якісь запитання, коли потрібна допомога влади, то я звертаюся до заступника міського голови, яка відповідає за ВПО, або до самого міського голови, і ці питання одразу вирішуються. Влада Броварів ніколи не була осторонь проблем переселенців.

Міський голова час від час до нас приїжджає з виїзними прийомами, або, якщо ми звертаємося і щось потрібно нам, - він знаходить можливості і нас забезпечує", - додала Аліна Бояр.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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