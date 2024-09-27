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Підприємці самі пропонують вакансії: як працевлаштовуються переселенці з модульного містечка на Київщині

Підприємці самі пропонують вакансії: як працевлаштовуються переселенці з модульного містечка на Київщині

Київ • УНН

 • 102503 перегляди

Як працевлаштовуються переселенці з модульного містечка на Київщині.

Усі люди працездатного віку, які мешкають у модульному містечку для ВПО у Броварах, мають роботу. Про це розповіла начальник дільниці з утримання тимчасових споруд ВПО КП "Бровари-Благоустрій" (керівник модульного містечка) Аліна Бояр у коментарі УНН.

Деталі

За словами Аліни Бояр, жінки, яких у модульному містечку більшість, працевлаштовуються практично одразу ж після того, як влаштовують дітей до шкіл чи дитячих садочків.

"З працевлаштуванням жодних проблем у нас немає. Раніше кожного тижня  в нашому модульному містечку проводили виїзний прийом фахівці центру зайнятості. Зараз прийоми проводяться у приміщенні самого центру. Тобто, людина приходить, говорить, що вона з модульного містечка і хоче працевлаштуватися, стає на облік, і їй починають шукати вакансії. Місцеві підприємці приходять до нас у модульне містечко та розповідають, які у них є вакансії. У нас ця система гарно налаштована. Усі люди, працездатного віку мають роботу.

До прикладу, зараз через обов’язкову евакуацію ми приймаємо людей з Сумської області. Чоловіки залишаються там, так би мовити, на господарстві, а дружин з дітьми відправляють до нас. Мама влаштовує дитину до школи чи дитячого садочка, і одразу ж починає шукати роботу", - розповіла Аліна Бояр.

Додатково

У Броварській громаді розробляють комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, основними напрямками якої будуть допомога із працевлаштуванням та житлом.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що нині у громаді нараховується близько 21 тисячі внутрішніх переселенців. За його словами, люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не повинні почувати себе покинутими напризволяще.

"Так, 21 тисяча людей перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб. У нас діє містечко для них, де можуть проживати 360 людей. Зрозуміло, що кожен або шукає можливість винаймати житло, або живе у знайомих, родичів, шукає собі тут роботу. І досить багато людей вже влаштувалось, в тому числі і в наші комунальні заклади, в медицину, в сферу обслуговування тощо. І вони вже тут максимально адаптувалися. І приємно, коли ти йдеш по вулиці, зустрічаєш людей, а вони кажуть, що два роки тому переїхали з Бахмута, знайшли можливість реалізувати себе, і тепер Броварська громада для них майже рідна", - зазначив Ігор Сапожко.

Прийшли і попросили допомогти з роботою - як на Київщині влада сприяє переселенцям з працевлаштуванням19.09.24, 11:28 • 118471 перегляд

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоЕкономіка
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