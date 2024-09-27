Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Все люди трудоспособного возраста, которые живут в модульном городке для ВПЛ в Броварах, имеют работу. Об этом рассказала начальник участка по содержанию временных сооружений ВПЛ КП "Бровары-Благоустройство" (руководитель модульного городка) Алина Бояр в комментарии УНН.

Детали

По словам Алины Бояр, женщины, которых в модульном городке большинство, трудоустраиваются практически сразу же после того, как устраивают детей в школы или детские сады.

"С трудоустройством никаких проблем у нас нет. Раньше каждую неделю в нашем модульном городке проводили выездной прием специалисты центра занятости. Сейчас приемы проводятся в помещении самого центра. То есть, человек приходит, говорит, что он из модульного городка и хочет трудоустроиться, становится на учет, и ему начинают искать вакансии. Местные предприниматели приходят к нам в модульный городок и рассказывают, какие у них есть вакансии. У нас эта система хорошо настроена. Все люди, трудоспособного возраста имеют работу.

К примеру, сейчас из-за обязательной эвакуации мы принимаем людей из Сумской области. Мужчины остаются там, так сказать, на хозяйстве, а жен с детьми отправляют к нам. Мама устраивает ребенка в школу или детский сад, и сразу же начинает искать работу", - рассказала Алина Бояр.

Дополнительно

В Броварской громаде разрабатывают комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц, основными направлениями которой будут помощь с трудоустройством и жильем.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что сейчас в громаде насчитывается около 21 тысячи внутренних переселенцев. По его словам, люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не должны чувствовать себя брошенными на произвол судьбы.

"21 тысяча человек находится на учете внутренне перемещенных лиц. У нас действует городок для них, где могут проживать 360 человек. Понятно, что каждый или ищет возможность снимать жилье, или живет у знакомых, родственников, ищет себе здесь работу. И достаточно много людей уже устроилось, в том числе и в наши коммунальные учреждения, в медицину, в сферу обслуживания и тому подобное. И они уже здесь максимально адаптировались. И приятно, когда ты идешь по улице, встречаешь людей, а они говорят, что два года назад переехали из Бахмута, нашли возможность реализовать себя, и теперь Броварская громада для них почти родная", - отметил Игорь Сапожко.

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