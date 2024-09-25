Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців - керівник модульного містечка для ВПО

ukenru
10:16 • 31029 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 64292 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 127199 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 170908 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 246352 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161983 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139764 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127871 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 190075 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77320 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 112459 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 48288 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 82839 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 58821 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 42335 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 112455 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 246356 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 190077 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 221232 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 552145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 511 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 9329 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 15584 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 22308 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 34019 перегляди
Актуальне
Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців - керівник модульного містечка для ВПО

Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців - керівник модульного містечка для ВПО

Київ • УНН

 • 134370 перегляди

Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців, каже керівник модульного містечка для ВПО.

Люди, які виїхали з окупованих та прифронтових територій до Броварської громади і не можуть одразу ж знайти собі житло, оселяються в модульному містечку для переселенців. Скільки зараз у містечку перебуває осіб, з яких регіонів і яку допомогу вони можуть тут отримати – про це розповіла начальник дільниці з утримання тимчасових споруд ВПО КП "Бровари-Благоустрій" (керівник модульного містечка) Аліна Бояр в коментарі УНН.

За словами, Аліни Бояр, наразі в містечку здебільшого розміщують людей, яких евакуюють зі Сумської області.

"Наше модульне містечко розпочало функціонувати в листопаді 2022 року. За цей час тимчасове житло у нас отримало майже 400 осіб. Нині в містечку перебуває 161 людина. Більшість – це жінки. Це внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей. За останній місяць до нас заселяються люди з Сумської області, з тих територій, де відбувається обов’язкова евакуація.

У містечку мешкають 30 дітей та близько 80 осіб похилого віку.

Коли людина до нас заселяється, і якщо у неї немає документів, то ми допомагаємо їх оформити. Потім людина оформляє статус ВПО, проходить медичний огляд, і вже може до нас заселятися. За потреби залучаємо фахівців, які надають нашим підопічним психологічну допомогу. Приїжджають до нас різні організації, які привозять продукти, одяг, іншу гуманітарну допомогу. Людей похилого віку возимо на різні лікувальні процедури, зокрема масажі. Що стосується діток, то їх ми возимо на малювання, у басейн, організовуємо різні майстер-класи.

Люди в нашому модульному містечку дружні, привітні, завжди допомагають один одному", - розповіла Аліна Бояр.

За словами керівника, модульного містечка для переселенців, міський голова Броварів Ігор Сапожко постійно цікавиться тим, як люди живуть у ньому, і чи немає у них якихось проблем.

"У нас, коли люди заселяються, це все відбувається через комісію при міській раді. Якщо я бачу, що у жителів містечка виникають якісь запитання, коли потрібна допомога влади, то я звертаюся до заступника міського голови, яка відповідає за ВПО, або до самого міського голови, і ці питання одразу вирішуються. Влада Броварів ніколи не була осторонь проблем переселенців.

Міський голова час від час до нас приїжджає з виїзними прийомами, або якщо ми звертаємося і щось потрібно нам – він знаходить можливості і нас забезпечує", - додала Аліна Бояр.

Нагадаємо

У Броварській громаді розробляють комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН підкреслив, що люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не повинні почувати себе покинутими напризволяще.

"Ми, як ніхто, розуміємо цих людей, адже у перші дні війни російські окупанти стояли на околицях нашого міста, де тривали запеклі бої. Жителі Броварів так само виїжджали та шукали прихисток в інших регіонах України або за кордоном. Тому міська рада всіляко сприяє адаптації цих людей та їх інтеграції у нашу Броварську громаду. Розробляємо різні проекти, програми, щоб у людей були робота, житло, доступ до соціальних послуг", - зазначив Ігор Сапожко.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоВійнаКиївщина
kharkivska-oblastХарківська область
luhanska-oblastЛуганська область
khersonska-oblastХерсонська область
brovaryБровари

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86