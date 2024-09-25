Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців - керівник модульного містечка для ВПО

Люди, які виїхали з окупованих та прифронтових територій до Броварської громади і не можуть одразу ж знайти собі житло, оселяються в модульному містечку для переселенців. Скільки зараз у містечку перебуває осіб, з яких регіонів і яку допомогу вони можуть тут отримати – про це розповіла начальник дільниці з утримання тимчасових споруд ВПО КП "Бровари-Благоустрій" (керівник модульного містечка) Аліна Бояр в коментарі УНН.

За словами, Аліни Бояр, наразі в містечку здебільшого розміщують людей, яких евакуюють зі Сумської області.

"Наше модульне містечко розпочало функціонувати в листопаді 2022 року. За цей час тимчасове житло у нас отримало майже 400 осіб. Нині в містечку перебуває 161 людина. Більшість – це жінки. Це внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей. За останній місяць до нас заселяються люди з Сумської області, з тих територій, де відбувається обов’язкова евакуація.

У містечку мешкають 30 дітей та близько 80 осіб похилого віку.

Коли людина до нас заселяється, і якщо у неї немає документів, то ми допомагаємо їх оформити. Потім людина оформляє статус ВПО, проходить медичний огляд, і вже може до нас заселятися. За потреби залучаємо фахівців, які надають нашим підопічним психологічну допомогу. Приїжджають до нас різні організації, які привозять продукти, одяг, іншу гуманітарну допомогу. Людей похилого віку возимо на різні лікувальні процедури, зокрема масажі. Що стосується діток, то їх ми возимо на малювання, у басейн, організовуємо різні майстер-класи.

Люди в нашому модульному містечку дружні, привітні, завжди допомагають один одному", - розповіла Аліна Бояр.

За словами керівника, модульного містечка для переселенців, міський голова Броварів Ігор Сапожко постійно цікавиться тим, як люди живуть у ньому, і чи немає у них якихось проблем.

"У нас, коли люди заселяються, це все відбувається через комісію при міській раді. Якщо я бачу, що у жителів містечка виникають якісь запитання, коли потрібна допомога влади, то я звертаюся до заступника міського голови, яка відповідає за ВПО, або до самого міського голови, і ці питання одразу вирішуються. Влада Броварів ніколи не була осторонь проблем переселенців.

Міський голова час від час до нас приїжджає з виїзними прийомами, або якщо ми звертаємося і щось потрібно нам – він знаходить можливості і нас забезпечує", - додала Аліна Бояр.

Нагадаємо

У Броварській громаді розробляють комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН підкреслив, що люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не повинні почувати себе покинутими напризволяще.

"Ми, як ніхто, розуміємо цих людей, адже у перші дні війни російські окупанти стояли на околицях нашого міста, де тривали запеклі бої. Жителі Броварів так само виїжджали та шукали прихисток в інших регіонах України або за кордоном. Тому міська рада всіляко сприяє адаптації цих людей та їх інтеграції у нашу Броварську громаду. Розробляємо різні проекти, програми, щоб у людей були робота, житло, доступ до соціальних послуг", - зазначив Ігор Сапожко.