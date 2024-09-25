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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:59  •  24065 просмотра

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Власти Броваров никогда не стояли в стороне от проблем переселенцев, говорит руководитель модульного городка для ВПЛ.

Люди, которые выехали c оккупированных и прифронтовых территорий в Броварскую громаду и не могут сразу же найти себе жилье, поселяются в модульном городке для переселенцев. Сколько сейчас в городке находится человек, из каких регионов и какую помощь они могут здесь получить - об этом рассказала начальник участка по содержанию временных сооружений ВПЛ КП "Бровары-Благоустройство" (руководитель модульного городка) Алина Бояр в комментарии УНН.

По словам Алины Бояр, сейчас в городке в основном размещают людей, которых эвакуируют из Сумской области.

"Наш модульный городок начал функционировать в ноябре 2022 года. За это время временное жилье у нас получило почти 400 человек. Сейчас в городке находится 161 человек. Большинство - это женщины. Это внутренне перемещенные лица из Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей. За последний месяц к нам заселяются люди из Сумской области, с тех территорий, где происходит обязательная эвакуация.

В городке проживают 30 детей и около 80 пожилых людей.

Когда человек к нам заселяется, и если у него нет документов, то мы помогаем их оформить. Затем человек оформляет статус ВПЛ, проходит медицинский осмотр, и уже может к нам заселяться. При необходимости привлекаем специалистов, которые оказывают нашим подопечным психологическую помощь. Приезжают к нам различные организации, которые привозят продукты, одежду, другую гуманитарную помощь. Пожилых людей возим на различные лечебные процедуры, в частности массажи. Что касается деток, то их мы возим на рисование, в бассейн, организовываем различные мастер-классы.

Люди в нашем модульном городке дружные, приветливые, всегда помогают друг другу", - рассказала Алина Бояр.

По словам руководителя, модульного городка для переселенцев, городской голова Броваров Игорь Сапожко постоянно интересуется тем, как люди живут в нем, и нет ли у них каких-то проблем.

"У нас, когда люди заселяются, это все происходит через комиссию при городском совете. Если я вижу, что у жителей городка возникают какие-то вопросы, когда нужна помощь власти, то я обращаюсь к заместителю городского головы, которая отвечает за ВПЛ, или к самому городскому голове, и эти вопросы сразу решаются. Власти Броваров никогда не были в стороне от проблем переселенцев.

Городской голова время от времени к нам приезжает с выездными приемами, или если мы обращаемся и что-то нужно нам - он находит возможности и нас обеспечивает", - добавила Алина Бояр.

Напомним

В Броварской громаде разрабатывают комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН подчеркнул, что люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не должны чувствовать себя брошенными на произвол судьбы.

"Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам", - отметил Игорь Сапожко.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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