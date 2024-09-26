На Київщині дітям-переселенцям подобається відвідувати місцеві школи та дитячі садочки

Діти, які мешкають у модульному містечку для переселенців у Броварах Київської області із задоволенням відвідують місцеві навчальні заклади, адже тут до них добре ставляться і в усьому допомагають. Про це розповіла начальник дільниці з утримання тимчасових споруд ВПО КП "Бровари-Благоустрій" (керівник модульного містечка) Аліна Бояр в коментарі УНН.

За словами Аліни Бояр, нині у модульному містечку проживають 30 дітей.

"У нас є поряд школа, садочок, дітям подобається туди ходити. Їх гарно приймають місцеві діти, чудове ставлення з боку вихователів та вчителів, які допомагають нашим дітям-переселенцям адаптуватися. Багато діток, які жили в нашому модульному містечку, ходило до школи і садочка, і жодного разу не було якихось нарікань ні від дітей, ні від батьків на погане ставлення", - розповіла Аліна Бояр.

Влада Броварів ніколи не стояла осторонь проблем переселенців - керівник модульного містечка для ВПО

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Адаптації дітей-переселенців у Броварській громаді приділяють значну увагу.

"Нині дитячі садочки та ліцеї нашої громади відвідують 661 та 1185 дітей-переселенців відповідно. В наших дошкільних та навчальних закладах працюють чудові вихователі, педагоги, психологи, які розуміють, що ці діти втратили рідну домівку, друзів, звичне коло спілкування. Наші фахівці докладають максимум зусиль, щоб ці діти не почували себе чужими. Працівники управління освіти спілкуються з батьками, переконують, що діти повинні в живу спілкуватися зі своїми однолітками, що офлайн навчання, особисте спілкування з вчителями дає змогу дітям краще засвоювати знання. І що найголовніше, ми займаємо чітку позицію, що чужих дітей не буває. З яких би куточків України вони не приїхали, всі вони діти Броварської громади", - розповів в міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.