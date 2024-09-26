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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:02  •  23759 просмотра

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В модульном городке Броваров проживают 30 детей-переселенцев, которые с удовольствием посещают местные школы и садики. Власти Броваров уделяют значительное внимание адаптации переселенцев, в учебных заведениях громады учатся 1846 детей ВПЛ.

Дети, которые живут в модульном городке для переселенцев в Броварах Киевской области с удовольствием посещают местные учебные заведения, ведь здесь к ним хорошо относятся и во всем помогают. Об этом рассказала начальник участка по содержанию временных сооружений ВПЛ КП «Бровары-Благоустройство» (руководитель модульного городка) Алина Бояр в комментарии УНН.

По словам Алины Бояр, сейчас в модульном городке проживают 30 детей.

«У нас есть рядом школа, садик, детям нравится туда ходить, их хорошо принимают местные дети, замечательное отношение со стороны воспитателей и учителей, которые помогают нашим детям-переселенцам адаптироваться. Многие детки, которые жили в нашем модульном городке,  ходили в школу и садик, и ни разу не было каких-то нареканий ни от детей, ни от родителей на плохое отношение», - рассказала Алина Бояр.

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ25 сентября 2024, 11:59 • 133862 просмотра

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Адаптации детей-переселенцев в Броварской громаде уделяют значительное внимание.

«Сейчас детские сады и лицеи нашей громады посещают 661 и 1185 детей-переселенцев соответственно. В наших дошкольных и учебных заведениях работают замечательные воспитатели, педагоги, психологи, которые понимают, что эти дети потеряли родной дом, друзей, привычный круг общения. Наши специалисты прилагают максимум усилий, чтобы эти дети не чувствовали себя чужими. Работники управления образования общаются с родителями, убеждают, что дети должны в живую общаться со своими сверстниками, что офлайн обучение, личное общение с учителями позволяет детям лучше усваивать знания. И что самое главное, мы занимаем четкую позицию, что чужих детей не бывает. Из каких бы уголков Украины они ни приехали, все они дети Броварской громады», - рассказал в городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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