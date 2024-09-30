Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

С начала российско-украинской войны модульные городки стали настоящим спасательным кругом для десятков тысяч людей, которые иногда даже не успевали взять с собой самые необходимые вещи, выезжая с оккупированных и прифронтовых территорий. Кто-то из внутренних переселенцев во время пребывания в таких городках сумел найти работу и другое жилье, кто-то решил вернуться домой, есть и такие, для кого это временное жилье стало постоянным, пишет УНН.

Первые модульные городки для внутренне перемещенных лиц в Украине начали возводить в 2015 году, после того, как в 2014 году россия начала гибридную войну в Донецкой и Луганской областях. Тогда пять поселений для переселенцев возвели в Днепропетровской области, по одному в Харькове и Запорожье. Полномасштабное российское вторжение еще больше обострило проблему крыши над головой для людей, которые бегут от ужасов войны.

Сейчас в разных уголках Украины функционируют более 20 модульных городков, в которых проживают около пяти тысяч человек.

По замыслу, модульные городки должны были быть временным пристанищем для внутренних переселенцев. Но довольно часто обстоятельства складываются так, что людям приходится в них задерживаться надолго. И в этой ситуации проблема заключается в том, что в некоторых таких городках с момента обустройства ухудшились условия проживания. Это в комплексе с трудностями в адаптации в новой общине приводит к тому, что некоторые люди начинают рассматривать варианты возвращения домой, даже на подконтрольные врагу территории.

Понятно, что забота о внутренне перемещенных лицах, в том числе и проживающих в модульных городках, является одной из ключевых задач центральной власти. Но и органы местного самоуправления не должны самоустраняться от этих проблем, ведь люди приезжают именно в их громады.

В частности, в Броварах Киевской области модульный городок для ВПЛ постоянно в центре внимания городских властей. Открыли его с помощью польских партнеров в конце ноября 2022 года. Немецкий город-побратим Броваров Эрланген предоставил средства на системы видеонаблюдения и кондиционирования, поспособствовал в приобретении для детских игровых комнат ноутбуков, книг, канцелярских товаров и игрушек.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН отметил: власти города делают все от себя зависящее, чтобы переселенцы, в том числе и в модульном городке, не испытывали каких-либо трудностей.

"Жизненные обстоятельства могут быть разными, и есть люди, для которых наш модульный городок стал вторым домом. Делаем все, чтобы они не испытывали никаких бытовых проблем, а их проживание в городке было максимально комфортным. Максимально способствуем тому, чтобы люди имели работу, дети посещали наши учебные заведения, пожилые люди не чувствовали себя одинокими. Чтобы все жители модульного городка имели доступ ко всем административным и социальным услугам", - рассказал мэр Броваров.

Сейчас в модульном городке в Броварах проживает 165 человек.

"Это внутренне перемещенные лица из Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей. За последний месяц к нам заселяются люди из Сумской области, с тех территорий, где происходит обязательная эвакуация.

В городке проживают 30 детей и около 80 пожилых людей.

Когда человек к нам заселяется, и если у него нет документов, то мы помогаем их оформить. Затем человек оформляет статус ВПЛ, проходит медицинский осмотр, и уже может к нам заселяться. При необходимости привлекаем специалистов, которые оказывают нашим подопечным психологическую помощь. Приезжают к нам различные организации, которые привозят продукты, одежду, другую гуманитарную помощь. Пожилых людей возим на различные лечебные процедуры, в частности массажи. Что касается деток, то их мы возим на рисование, в бассейн, организовываем различные мастер-классы.

Люди в нашем модульном городке дружные, приветливые, всегда помогают друг другу", - рассказала в комментарии УНН начальник участка по содержанию временных сооружений ВПЛ КП "Бровары-Благоустройство" (руководитель модульного городка) Алина Бояр.

Женщина добавила, что дети из модульного городка посещают детский садик и лицей, все его жители трудоспособного возраста имеют работу.

По словам Алины Бояр, это стало возможным благодаря тому, что городские власти постоянно интересуются проблемами ВПЛ, особенно тех, которые проживают в модульном городке.

"Если я вижу, что у жителей городка возникают какие-то вопросы, когда нужна помощь власти, то я обращаюсь к заместителю городского головы, которая отвечает за ВПЛ, или к самому городскому голове, и эти вопросы сразу решаются. Власти Броваров никогда не были в стороне от проблем переселенцев.

Городской голова время от времени к нам приезжает с выездными приемами, или, если мы обращаемся и что-то нужно нам, - он находит возможности и нас обеспечивает", - добавила Алина Бояр.