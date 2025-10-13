Трамп зробив комплімент Мелоні під час саміту по Газі

Президент США Дональд Трамп похвалив прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні за гарну зовнішність час загального фото після угоди по Газі. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Джорджія Мелоні була буквально єдиною жінкою на сімейному фото, стоячи аж у крайньому правому куті. І все ж вона була одразу за Трампом, коли він виступав, тому глядачі мали перевагу бачити її реакцію на різні фрагменти його промови.

"На минулих самітах вона непогано демонструвала вирази обличчя – від зневаги до збентеження, іноді закочуючи очі. Однак, коли Трамп проводив перекличку лідерів, і справа дійшла до Італії, він похвалив її за гарну зовнішність, запитав, чи не заперечує вона проти похвали, і сказав, що вона дуже успішний політик. Мелоні в цьому випадку зберігала серйозний вираз обличчя", - додає видання.

Нагадаємо

Після підписання мирної угоди по Газі, президент США Дональд Трамп і лідери інших країн, серед яких голова Єгипту та Туреччини, вишикувалися перед табличкою "МИР 2025".