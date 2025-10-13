Трамп сделал комплимент Мелони во время саммита по Газе

Президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Италии Джорджу Мелони за хорошую внешность во время общего фото после соглашения по Газе. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Джорджа Мелони была буквально единственной женщиной на семейном фото, стоя в самом крайнем правом углу. И все же она была сразу за Трампом, когда он выступал, поэтому зрители имели преимущество видеть ее реакцию на различные фрагменты его речи.

"На прошлых саммитах она неплохо демонстрировала выражения лица – от презрения до смущения, иногда закатывая глаза. Однако, когда Трамп проводил перекличку лидеров, и дело дошло до Италии, он похвалил ее за хорошую внешность, спросил, не возражает ли она против похвалы, и сказал, что она очень успешный политик. Мелони в этом случае сохраняла серьезное выражение лица", - добавляет издание.

Напомним

После подписания мирного соглашения по Газе, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран, среди которых глава Египта и Турции, выстроились перед табличкой "МИР 2025".