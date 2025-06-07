Трамп завтра проведе виїзну зустріч з високопосадовцями в Кемп-Девіді. Будуть Венс, Рубіо та Хегсет

Президент США Дональд Трамп, як очікується, зустрінеться з високопосадовцями своєї адміністрації завтра в Кемп-Девіді, президентській резиденції в Меріленді. Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, передає УНН.

Білий дім організував те, що стане регулярною виїзною зустріччю директорів, у якій візьмуть участь президент та віце-президент - повідомив представник Білого дому.

Вони зустрінуться з низки питань та тим, повідомив представник.

Очікується, що серед учасників будуть віце-президент Дж. Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет, за словами іншої людини, знайомої із зустріччю.

Очікується, що Трамп залишиться в Кемп-Девіді в неділю ввечері і повернеться до Білого дому у понеділок, повідомляє представник Білого дому.

"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента США.

Трамп заявив, що Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Ілон Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна".

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між Трампом та Маском.