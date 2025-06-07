Трамп завтра проведет выездную встречу с высокопоставленными чиновниками в Кэмп-Дэвиде. Будут Венс, Рубио и Хегсет

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с высокопоставленными чиновниками своей администрации завтра в Кэмп-Дэвиде, президентской резиденции в Мэриленде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, передает УНН.

Белый дом организовал то, что станет регулярной выездной встречей директоров, в которой примут участие президент и вице-президент - сообщил представитель Белого дома.

Они встретятся по ряду вопросов и тем, сообщил представитель.

Ожидается, что среди участников будут вице-президент Дж. Д. Венс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, по словам другого человека, знакомого со встречей.

Ожидается, что Трамп останется в Кэмп-Дэвиде в воскресенье вечером и вернется в Белый дом в понедельник, сообщает представитель Белого дома.

"Большая ошибка": Венс отреагировал на публичную ссору Маска и Трампа

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это грустно", и запустил голосование о создании новой партии.

Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".

В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичной ссоры между Трампом и Маском.