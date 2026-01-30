Трамп попередив Велику Британію про небезпеку зближення з Китаєм
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Китаєм, назвавши це "дуже небезпечною" стратегією. Це сталося після переговорів прем'єр-міністра Кіра Стармера з Сі Цзіньпіном, де сторони домовилися про "стратегічне партнерство" та зниження торгових бар'єрів.
Президент США Дональд Трамп висловив різке несхвалення планів Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Пекіном, назвавши таку стратегію "дуже небезпечною". Ця заява пролунала одразу після завершення тригодинних переговорів прем'єр-міністра Кіра Стармера з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, де сторони домовилися про "стратегічне партнерство" та зниження торгових бар'єрів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп підкреслив, що спроби Лондона знайти в Китаї джерело економічного зростання є помилковими.
Для них дуже небезпечно це робити. Ще небезпечніше це для Канади, яка теж намагається вести бізнес із Китаєм. Ви не можете розглядати Китай як відповідь
Він також нагадав про нещодавні погрози запровадити 100% мита для Канади, якщо та піде на укладення угоди про вільну торгівлю з КНР.
Стармер зустрівся з Сі і забезпечив безвізовий доступ британцям до Китаю в межах нового партнерства29.01.26, 16:32 • 2854 перегляди
У Вашингтоні побоюються, що британський "перезапуск" відносин із Пекіном може зашкодити розвідувальній та оборонній співпраці в межах альянсу Five Eyes. Трамп, який готує власний візит до Китаю у квітні 2026 року, наполягає на жорсткому протекціоністському підході, тоді як Стармер намагається вивести британську економіку з "льодовикового періоду" за допомогою китайських інвестицій.
Позиція Лондона та досягнуті домовленості
Попри тиск з боку США, Кір Стармер назвав свою поїздку до Пекіна успішною, відзначивши "теплий прийом" та прогрес у важливих для Британії питаннях. Сторонам вдалося досягти домовленостей щодо зниження тарифів на шотландське віскі та запровадження 30-денного безвізового режиму для британських туристів і бізнесменів. Прем'єр–міністр підкреслив, що Британія здатна поглиблювати економічну співпрацю з Китаєм, не ставлячи під загрозу особливі відносини зі Сполученими Штатами у сфері безпеки.
Наші відносини з США є одними з найтісніших, особливо в питаннях оборони та розвідки. Ми не повинні обирати між Вашингтоном та Пекіном
Проте аналітики вважають, що така багатовекторність Лондона може спровокувати торгові суперечки з адміністрацією Трампа, яка дедалі частіше використовує тарифи як інструмент зовнішньої політики.
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм28.01.26, 17:18 • 27765 переглядiв