Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 14608 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 14495 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 14743 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20307 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20063 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 32493 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29050 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32428 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28916 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Financial Times

Трамп попередив Велику Британію про небезпеку зближення з Китаєм

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Китаєм, назвавши це "дуже небезпечною" стратегією. Це сталося після переговорів прем'єр-міністра Кіра Стармера з Сі Цзіньпіном, де сторони домовилися про "стратегічне партнерство" та зниження торгових бар'єрів.

Трамп попередив Велику Британію про небезпеку зближення з Китаєм

Президент США Дональд Трамп висловив різке несхвалення планів Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Пекіном, назвавши таку стратегію "дуже небезпечною". Ця заява пролунала одразу після завершення тригодинних переговорів прем'єр-міністра Кіра Стармера з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, де сторони домовилися про "стратегічне партнерство" та зниження торгових бар'єрів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп підкреслив, що спроби Лондона знайти в Китаї джерело економічного зростання є помилковими.

Для них дуже небезпечно це робити. Ще небезпечніше це для Канади, яка теж намагається вести бізнес із Китаєм. Ви не можете розглядати Китай як відповідь

– наголосив американський президент.

Він також нагадав про нещодавні погрози запровадити 100% мита для Канади, якщо та піде на укладення угоди про вільну торгівлю з КНР.

Стармер зустрівся з Сі і забезпечив безвізовий доступ британцям до Китаю в межах нового партнерства29.01.26, 16:32 • 2854 перегляди

У Вашингтоні побоюються, що британський "перезапуск" відносин із Пекіном може зашкодити розвідувальній та оборонній співпраці в межах альянсу Five Eyes. Трамп, який готує власний візит до Китаю у квітні 2026 року, наполягає на жорсткому протекціоністському підході, тоді як Стармер намагається вивести британську економіку з "льодовикового періоду" за допомогою китайських інвестицій.

Позиція Лондона та досягнуті домовленості

Попри тиск з боку США, Кір Стармер назвав свою поїздку до Пекіна успішною, відзначивши "теплий прийом" та прогрес у важливих для Британії питаннях. Сторонам вдалося досягти домовленостей щодо зниження тарифів на шотландське віскі та запровадження 30-денного безвізового режиму для британських туристів і бізнесменів. Прем'єр–міністр підкреслив, що Британія здатна поглиблювати економічну співпрацю з Китаєм, не ставлячи під загрозу особливі відносини зі Сполученими Штатами у сфері безпеки.

Наші відносини з США є одними з найтісніших, особливо в питаннях оборони та розвідки. Ми не повинні обирати між Вашингтоном та Пекіном

– заявив Стармер на бізнес–форумі в Шанхаї.

Проте аналітики вважають, що така багатовекторність Лондона може спровокувати торгові суперечки з адміністрацією Трампа, яка дедалі частіше використовує тарифи як інструмент зовнішньої політики. 

Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм28.01.26, 17:18 • 27765 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Кір Стармер
Bloomberg
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Канада
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки