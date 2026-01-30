Трамп предупредил Великобританию об опасности сближения с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил резкое неодобрение планов Великобритании по укреплению экономических связей с Пекином, назвав такую стратегию "очень опасной". Это заявление прозвучало сразу после завершения трехчасовых переговоров премьер-министра Кира Стармера с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, где стороны договорились о "стратегическом партнерстве" и снижении торговых барьеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что попытки Лондона найти в Китае источник экономического роста ошибочны.

Для них очень опасно это делать. Еще опаснее это для Канады, которая тоже пытается вести бизнес с Китаем. Вы не можете рассматривать Китай как ответ – подчеркнул американский президент.

Он также напомнил о недавних угрозах ввести 100% пошлины для Канады, если та пойдет на заключение соглашения о свободной торговле с КНР.

В Вашингтоне опасаются, что британский "перезапуск" отношений с Пекином может повредить разведывательному и оборонному сотрудничеству в рамках альянса Five Eyes. Трамп, который готовит собственный визит в Китай в апреле 2026 года, настаивает на жестком протекционистском подходе, тогда как Стармер пытается вывести британскую экономику из "ледникового периода" с помощью китайских инвестиций.

Позиция Лондона и достигнутые договоренности

Несмотря на давление со стороны США, Кир Стармер назвал свою поездку в Пекин успешной, отметив "теплый прием" и прогресс в важных для Британии вопросах. Сторонам удалось достичь договоренностей по снижению тарифов на шотландский виски и введению 30-дневного безвизового режима для британских туристов и бизнесменов. Премьер-министр подчеркнул, что Британия способна углублять экономическое сотрудничество с Китаем, не ставя под угрозу особые отношения с Соединенными Штатами в сфере безопасности.

Наши отношения с США являются одними из самых тесных, особенно в вопросах обороны и разведки. Мы не должны выбирать между Вашингтоном и Пекином – заявил Стармер на бизнес-форуме в Шанхае.

Однако аналитики считают, что такая многовекторность Лондона может спровоцировать торговые споры с администрацией Трампа, которая все чаще использует тарифы как инструмент внешней политики.

