Financial Times

Трамп предупредил Великобританию об опасности сближения с Китаем

Киев • УНН

 • 2116 просмотра

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Великобритании по укреплению экономических связей с Китаем, назвав это "очень опасной" стратегией. Это произошло после переговоров премьер-министра Кира Стармера с Си Цзиньпином, где стороны договорились о "стратегическом партнерстве" и снижении торговых барьеров.

Трамп предупредил Великобританию об опасности сближения с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил резкое неодобрение планов Великобритании по укреплению экономических связей с Пекином, назвав такую стратегию "очень опасной". Это заявление прозвучало сразу после завершения трехчасовых переговоров премьер-министра Кира Стармера с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, где стороны договорились о "стратегическом партнерстве" и снижении торговых барьеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул, что попытки Лондона найти в Китае источник экономического роста ошибочны.

Для них очень опасно это делать. Еще опаснее это для Канады, которая тоже пытается вести бизнес с Китаем. Вы не можете рассматривать Китай как ответ

– подчеркнул американский президент.

Он также напомнил о недавних угрозах ввести 100% пошлины для Канады, если та пойдет на заключение соглашения о свободной торговле с КНР.

Стармер встретился с Си и обеспечил безвизовый доступ британцам в Китай в рамках нового партнерства29.01.26, 16:32 • 2940 просмотров

В Вашингтоне опасаются, что британский "перезапуск" отношений с Пекином может повредить разведывательному и оборонному сотрудничеству в рамках альянса Five Eyes. Трамп, который готовит собственный визит в Китай в апреле 2026 года, настаивает на жестком протекционистском подходе, тогда как Стармер пытается вывести британскую экономику из "ледникового периода" с помощью китайских инвестиций.

Позиция Лондона и достигнутые договоренности

Несмотря на давление со стороны США, Кир Стармер назвал свою поездку в Пекин успешной, отметив "теплый прием" и прогресс в важных для Британии вопросах. Сторонам удалось достичь договоренностей по снижению тарифов на шотландский виски и введению 30-дневного безвизового режима для британских туристов и бизнесменов. Премьер-министр подчеркнул, что Британия способна углублять экономическое сотрудничество с Китаем, не ставя под угрозу особые отношения с Соединенными Штатами в сфере безопасности.

Наши отношения с США являются одними из самых тесных, особенно в вопросах обороны и разведки. Мы не должны выбирать между Вашингтоном и Пекином

– заявил Стармер на бизнес-форуме в Шанхае.

Однако аналитики считают, что такая многовекторность Лондона может спровоцировать торговые споры с администрацией Трампа, которая все чаще использует тарифы как инструмент внешней политики. 

Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем28.01.26, 17:18 • 27943 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Канада
Великобритания
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты