Трамп планує усунути Мадуро: що готує нова адміністрація США для Венесуели

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа заявляє про намір домогтися зміни режиму у Венесуелі, звинувачуючи диктатора Ніколаса Мадуро в узурпації влади, порушенні прав опозиції та створенні однієї з найбільших міграційних криз у Західній півкулі. Пише УНН з посиланням на Axios.

Нова адміністрація Дональда Трампа заявляє про намір домогтися зміни режиму у Венесуелі, де диктатор Ніколас Мадуро "узурпував" владу, ув’язнив свого опонента і навіть цього місяця пригрозив вторгненням на американську територію Пуерто-Рико.

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Зазначимо, що під керівництвом Мадуро Венесуела стала серйозною проблемою для Латинської Америки та США. Режим спричинив найбільшу сучасну міграційну кризу в Західній півкулі – за останні десять років близько 8 мільйонів людей залишили країну.

Радники Трампа наголошують, що прагнуть усунення Мадуро за аналогією до нещодавнього повалення сирійського лідера Башара Асада, але підкреслюють, що зміна режиму не обов’язково передбачає військове втручання.

"Ми були б анітрохи не проти бачити Мадуро сусідами з Асадом у москві", - сказав радник Трампа, який бере участь у зовнішньополітичних дискусіях.

Венесуела, багата на нафту, але збідніла фінансово, фактично "керується організацією наркоторгівлі, яка перетворилася на національну державу", – заявив сенатор від Флориди Марко Рубіо під час слухань щодо його призначення держсекретарем адміністрації Трампа.

Рубіо, який раніше став мішенню замаху з боку венесуельського режиму, також наголосив, що найближчим союзником Венесуели є Куба – давній опонент США в Латинській Америці. Крім того, режим Мадуро має зв’язки з Китаєм, росією та Іраном, який навіть налагодив виробництво дронів у Венесуелі.

Під час свого першого терміну Трамп уже запровадив санкції проти Венесуели, але наразі неясно, які кроки новообраний президент планує здійснити для усунення Мадуро.

Зацікавленість Трампа у Венесуелі є частиною його ширшої стратегії національної безпеки, яка, попри гасло "Америка понад усе", не виглядає ізоляціоністською, особливо щодо Західної півкулі.

Наприклад, після листопадових виборів Трамп висловив інтерес до стратегічного посилення американської присутності у Гренландії, включно з можливістю її придбання.

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Він також порушив питання контролю над Панамським каналом через активність Китаю в регіоні. Його підхід, який отримав назву "доктрина Донроу", навіть передбачає спекуляції щодо анексії Канади та можливого військового втручання в Мексику, що викликає невдоволення союзників США.

9 січня, після короткочасного арешту лідера венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо, Трамп виступив на Truth Social, назвав її по імені і попередив, що "борцям за свободу не можна завдавати шкоди, і вони повинні залишатися безпечними і живими!"

Після того, як Мадуро погрожував вторгненням в Пуерто-Ріко, губернатор острова Дженніфер Гонсалес-Колон попросила Трампа відреагувати. Поки що Трамп не відреагував.

Коли радника Трампа запитали про реакцію команди Трампа на погрози Мадуро, він відповів сміхом: "Він збирається вторгнутися в Пуерто-Ріко? За допомогою чого?".

Нагадаємо

Союзники обраного президента Дональда Трампа в Палаті представників Конгресу США намагаються заручитися підтримкою законопроєкту про дозвіл переговорів щодо купівлі Гренландії.