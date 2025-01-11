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На тлі протестів у Венесуелі відбулася інавгурація президента Мадуро

На тлі протестів у Венесуелі відбулася інавгурація президента Мадуро

Київ • УНН

 • 33795 перегляди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін до 2031 року на тлі масових протестів. Інавгурація відбулась під посиленою охороною, а західні країни запровадили нові санкції проти венесуельських чиновників.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро склав присягу на свій третій термін. Інавгурація відбулася на фоні протестів та економічної кризи, в якій опинилася крана за роки правління Мадуро. Він буде президентом до 2031 року. Про це повідомляє Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Свою присягу Мадуро склав у Палаці законодавчих зборів Венесуели, який посилено охороняли сили безпеки. Як пише агенція, правоохоронці стали "головною опорою Мадуро після спірних виборів минулого літа". Водночас на вулицях Каракаса вийшли люди у футболках на підтримку президента.

Ці події викликають контраст із протестами, які тривають в країні. Сотні венесуельців вийшли на вулиці столиці із протестами проти захоплення влади Мадуро. Вони висловлюються проти того, щоб Мадуро йшов на свій третій шестирічний термін.

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Під час цих мітингів затримали одну із лідерок опозиції та колишню віцепрезидентку Венесуели Марію Коріну Мачадо. Прихильники Мадуро звинуватили опозиційну фракцію в поширенні фейкових новин для створення міжнародної кризи. Під час своєї президентської промови Мадуро нічого не сказав за опозицію та її рух проти нього.

Державне телебачення повідомило, що на інавгурації були присутні 10 глав держав. Більшість урядів світу висловили сумніви щодо результатів президентських виборів та відхили запрошення.

Щоб підкреслити зростаючу ізоляцію Венесуели такі країни як: США, Канада, Велика Британія, а також Європейський Союз оголосили про нові санкції проти понад 20 офіційних осіб, звинувативши їх у підриві демократії Венесуели.

Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. При владі він пробуде щонайменше до 2031 року.

Нагадаємо

Влада Венесуели звільнила 225 осіб, заарештованих під час протестів проти переобрання Мадуро. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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