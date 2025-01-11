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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне протестов в Венесуэле состоялась инаугурация президента Мадуро

На фоне протестов в Венесуэле состоялась инаугурация президента Мадуро

Киев  •  УНН

 • 612 просмотра

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал свой третий президентский срок до 2031 года на фоне массовых протестов. Инаугурация состоялась под усиленной охраной, а западные страны ввели новые санкции против венесуэльских чиновников.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял присягу на свой третий срок. Инаугурация состоялась на фоне протестов и экономического кризиса, в котором оказалась страна за годы правления Мадуро. Он будет президентом до 2031 года. Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Свою присягу Мадуро принял во Дворце законодательного собрания Венесуэлы, который усиленно охраняли силы безопасности. Как пишет агентство, правоохранители стали "главной опорой Мадуро после спорных выборов прошлым летом". В то же время на улицах Каракаса вышли люди в футболках в поддержку президента.

Эти события вызывают контраст с протестами, которые продолжаются в стране. Сотни венесуэльцев вышли на улицы столицы с протестами против захвата власти Мадуро. Они высказываются против того, чтобы Мадуро шел на свой третий шестилетний срок.

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Во время этих митингов задержали одну из лидеров оппозиции и бывшего вице-президента Венесуэлы Марию Корину Мачадо. Сторонники Мадуро обвинили оппозиционную фракцию в распространении фейковых новостей для создания международного кризиса. Во время своей президентской речи Мадуро ничего не сказал за оппозицию и ее движение против него.

Государственное телевидение сообщило, что на инаугурации присутствовали 10 глав государств. Большинство правительств мира выразили сомнения относительно результатов президентских выборов и отклонили приглашение.

Чтобы подчеркнуть растущую изоляцию Венесуэлы, такие страны как: США, Канада, Великобритания, а также Европейский Союз объявили о новых санкциях против более 20 официальных лиц, обвинив их в подрыве демократии Венесуэлы.

Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года, после смерти своего предшественника Уго Чавеса. У власти он пробудет как минимум до 2031 года.

Напомним

Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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