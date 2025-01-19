Трамп планирует устранить Мадуро: что готовит новая администрация США для Венесуэлы

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа заявляет о намерении добиться смены режима в Венесуэле, обвиняя диктатора Николаса Мадуро в узурпации власти, нарушении прав оппозиции и создании одного из крупнейших миграционных кризисов в Западном полушарии. Пишет УНН со ссылкой на Axios.

Новая администрация Дональда Трампа заявляет о намерении добиться смены режима в Венесуэле, где диктатор Николас Мадуро «узурпировал» власть, посадил в тюрьму своего оппонента и даже в этом месяце пригрозил вторжением на американскую территорию Пуэрто-Рико.

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Отметим, что под руководством Мадуро Венесуэла стала серьезной проблемой для Латинской Америки и США. Режим вызвал крупнейший современный миграционный кризис в Западном полушарии - за последние десять лет около 8 миллионов человек покинули страну.

Советники Трампа отмечают, что стремятся к устранению Мадуро по аналогии с недавним свержением сирийского лидера Башара Асада, но подчеркивают, что смена режима не обязательно предполагает военное вмешательство.

«Мы были бы нисколько не против видеть Мадуро соседями с Асадом в москве», - сказал советник Трампа, который участвует во внешнеполитических дискуссиях.

Венесуэла, богатая нефтью, но обедневшая финансово, фактически «управляется организацией наркоторговли, которая превратилась в национальное государство», - заявил сенатор от Флориды Марко Рубио во время слушаний по его назначению госсекретарем администрации Трампа.

Рубио, который ранее стал мишенью покушения со стороны венесуэльского режима, также отметил, что ближайшим союзником Венесуэлы является Куба - давний оппонент США в Латинской Америке. Кроме того, режим Мадуро имеет связи с Китаем, Россией и Ираном, который даже наладил производство дронов в Венесуэле.

Во время своего первого срока Трамп уже ввел санкции против Венесуэлы, но пока неясно, какие шаги новоизбранный президент планирует предпринять для устранения Мадуро.

Заинтересованность Трампа в Венесуэле является частью его более широкой стратегии национальной безопасности, которая, несмотря на лозунг «Америка превыше всего», не выглядит изоляционистской, особенно в отношении Западного полушария.

Например, после ноябрьских выборов Трамп выразил интерес к стратегическому усилению американского присутствия в Гренландии, включая возможность ее приобретения.

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Он также поднял вопрос контроля над Панамским каналом из-за активности Китая в регионе. Его подход, получивший название «доктрина Донроу», даже предусматривает спекуляции относительно аннексии Канады и возможного военного вмешательства в Мексику, что вызывает недовольство союзников США.

9 января, после кратковременного ареста лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, Трамп выступил на Truth Social, назвал ее по имени и предупредил, что «борцам за свободу нельзя причинять вред, и они должны оставаться безопасными и живыми!»

После того, как Мадуро угрожал вторжением в Пуэрто-Рико, губернатор острова Дженнифер Гонсалес-Колон попросила Трампа отреагировать. Пока что Трамп не отреагировал.

Когда советника Трампа спросили о реакции команды Трампа на угрозы Мадуро, он ответил смехом: «Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? С помощью чего?».

Напомним,

Союзники избранного президента Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США пытаются заручиться поддержкой законопроекта о разрешении переговоров по покупке Гренландии.