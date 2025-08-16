Трамп планує провести тристоронній саміт Україна-США-рф уже 22 серпня - Axios
Київ • УНН
Дональд Трамп запропонував провести тристоронній саміт Україна-США-рф 22 серпня. путін висуває вимоги щодо територіальних поступок України та визнання суверенітету рф над захопленими українськими територіями.
Президент США Дональд Трамп повідомив главі української держави Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт Україна-США-рф "швидко", вже 22 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, інформує УНН.
Деталі
Видання також вказує, що Трамп запросив європейських лідерів, які брали участь у телефонній розмові, приєднатися до їхньої зустрічі З Зеленським у Білому домі в понеділок.
Крім того, джерела видання повідомили про вимоги російського диктатора володимира путіна.
путін вимагав від України поступитися двома з чотирьох регіонів, на які претендує росія (Донецька та Луганська області), та заморозити лінії фронту в двох інших (Херсонська та Запорізька області). ... путін заявив про готовність припинити просування в Херсоні та Запоріжжі як поступку в обмін на виведення України з Донецька
Також зазначається, що путін готовий до переговорів щодо невеликих частин Сумської та Харківської областей, що знаходяться під контролем росії.
Ця пропозиція передбачає передачу значно більшої території з-під контролю України під контроль росії, ніж навпаки. ... путін також попросив США визнати суверенітет Росії в тих частинах України, які вона отримає за мирною угодою
Автори також звертають увагу, що путін справді заявив про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України, але він згадав Китай як одного з можливих гарантів.
Нагадаємо
За інформацією The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки. Це значна зміна позиції після його зустрічі з путіним, після якої він був "виснажений і роздратований".
Трамп пропонує Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним - NYT16.08.25, 21:24 • 2938 переглядiв