Трамп планує провести тристоронній саміт Україна-США-рф уже 22 серпня - Axios

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 27110 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 47366 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 39756 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 43472 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 42873 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 45887 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 238475 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 209053 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 164136 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 151771 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.7м/с
58%
748мм
Популярнi новини
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo16 серпня, 13:01 • 15933 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto14:03 • 12600 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT14:32 • 12455 перегляди
Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона16:26 • 8340 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України17:59 • 11831 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 327847 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 282850 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 287649 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 295422 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 374496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 36156 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 31977 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 100858 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 168784 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 246278 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

Трамп планує провести тристоронній саміт Україна-США-рф уже 22 серпня - Axios

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Дональд Трамп запропонував провести тристоронній саміт Україна-США-рф 22 серпня. путін висуває вимоги щодо територіальних поступок України та визнання суверенітету рф над захопленими українськими територіями.

Трамп планує провести тристоронній саміт Україна-США-рф уже 22 серпня - Axios

Президент США Дональд Трамп повідомив главі української держави Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт Україна-США-рф "швидко", вже 22 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, інформує УНН.

Деталі

Видання також вказує, що Трамп запросив європейських лідерів, які брали участь у телефонній розмові, приєднатися до їхньої зустрічі З Зеленським у Білому домі в понеділок.

Крім того, джерела видання повідомили про вимоги російського диктатора володимира путіна.

путін вимагав від України поступитися двома з чотирьох регіонів, на які претендує росія (Донецька та Луганська області), та заморозити лінії фронту в двох інших (Херсонська та Запорізька області). ... путін заявив про готовність припинити просування в Херсоні та Запоріжжі як поступку в обмін на виведення України з Донецька

- пише ЗМІ.

Також зазначається, що путін готовий до переговорів щодо невеликих частин Сумської та Харківської областей, що знаходяться під контролем росії.

Ця пропозиція передбачає передачу значно більшої території з-під контролю України під контроль росії, ніж навпаки. ... путін також попросив США визнати суверенітет Росії в тих частинах України, які вона отримає за мирною угодою

- йдеться у статті.

Автори також звертають увагу, що путін справді заявив про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України, але він згадав Китай як одного з можливих гарантів.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки. Це значна зміна позиції після його зустрічі з путіним, після якої він був "виснажений і роздратований".

Трамп пропонує Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним - NYT16.08.25, 21:24 • 2938 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Дональд Трамп
Херсонська область
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна