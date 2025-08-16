Трамп планує провести тристоронній саміт Україна-США-рф уже 22 серпня - Axios

Президент США Дональд Трамп повідомив главі української держави Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт Україна-США-рф "швидко", вже 22 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на два неназвані джерела, інформує УНН.

Видання також вказує, що Трамп запросив європейських лідерів, які брали участь у телефонній розмові, приєднатися до їхньої зустрічі З Зеленським у Білому домі в понеділок.

Крім того, джерела видання повідомили про вимоги російського диктатора володимира путіна.

путін вимагав від України поступитися двома з чотирьох регіонів, на які претендує росія (Донецька та Луганська області), та заморозити лінії фронту в двох інших (Херсонська та Запорізька області). ... путін заявив про готовність припинити просування в Херсоні та Запоріжжі як поступку в обмін на виведення України з Донецька