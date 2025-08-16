Трамп планирует провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ уже 22 августа - Axios

Президент США Дональд Трамп сообщил главе украинского государства Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам, что хочет провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ "быстро", уже 22 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, информирует УНН.

Детали

Издание также указывает, что Трамп пригласил европейских лидеров, участвовавших в телефонном разговоре, присоединиться к их встрече с Зеленским в Белом доме в понедельник.

Кроме того, источники издания сообщили о требованиях российского диктатора Владимира Путина.

Путин потребовал от Украины уступить два из четырех регионов, на которые претендует Россия (Донецкая и Луганская области), и заморозить линии фронта в двух других (Херсонская и Запорожская области). ... Путин заявил о готовности прекратить продвижение в Херсоне и Запорожье как уступку в обмен на вывод Украины из Донецка - пишет СМИ.

Также отмечается, что Путин готов к переговорам по небольшим частям Сумской и Харьковской областей, находящихся под контролем России.

Это предложение предусматривает передачу значительно большей территории из-под контроля Украины под контроль России, чем наоборот. ... Путин также попросил США признать суверенитет России в тех частях Украины, которые она получит по мирному соглашению - говорится в статье.

Авторы также обращают внимание, что Путин действительно заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины, но он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Это значительное изменение позиции после его встречи с Путиным, после которой он был "истощен и раздражен".

