16 августа, 13:32
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 50718 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 41269 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 44808 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 43864 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46319 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 241290 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 210817 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 165854 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 153454 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Трамп планирует провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ уже 22 августа - Axios

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Дональд Трамп предложил провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ 22 августа. Путин выдвигает требования относительно территориальных уступок Украины и признания суверенитета РФ над захваченными украинскими территориями.

Трамп планирует провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ уже 22 августа - Axios

Президент США Дональд Трамп сообщил главе украинского государства Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам, что хочет провести трехсторонний саммит Украина-США-РФ "быстро", уже 22 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, информирует УНН.

Детали

Издание также указывает, что Трамп пригласил европейских лидеров, участвовавших в телефонном разговоре, присоединиться к их встрече с Зеленским в Белом доме в понедельник.

Кроме того, источники издания сообщили о требованиях российского диктатора Владимира Путина.

Путин потребовал от Украины уступить два из четырех регионов, на которые претендует Россия (Донецкая и Луганская области), и заморозить линии фронта в двух других (Херсонская и Запорожская области). ... Путин заявил о готовности прекратить продвижение в Херсоне и Запорожье как уступку в обмен на вывод Украины из Донецка

- пишет СМИ.

Также отмечается, что Путин готов к переговорам по небольшим частям Сумской и Харьковской областей, находящихся под контролем России.

Это предложение предусматривает передачу значительно большей территории из-под контроля Украины под контроль России, чем наоборот. ... Путин также попросил США признать суверенитет России в тех частях Украины, которые она получит по мирному соглашению

- говорится в статье.

Авторы также обращают внимание, что Путин действительно заявил о своей готовности обсудить гарантии безопасности для Украины, но он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Это значительное изменение позиции после его встречи с Путиным, после которой он был "истощен и раздражен".

Вадим Хлюдзинский

