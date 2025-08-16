Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 26078 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 45333 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 38854 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 42677 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 42318 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 45682 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 236827 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 208067 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 163162 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 150802 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.7м/с
58%
748мм
Популярнi новини
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 29867 перегляди
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo16 серпня, 13:01 • 15474 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto14:03 • 12140 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT14:32 • 11986 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України17:59 • 10745 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 326033 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 281291 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 286113 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 293978 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 373111 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 35791 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 31760 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 100121 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 168127 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 245685 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Дональд Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки. Це значна зміна позиції після його зустрічі з путіним, після якої він був "виснажений і роздратований".

Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що він відкритий до надання гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на кількох неназваних європейських чиновників, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що така заява є "значною зміною" в позиції Трампа щодо ролі США у припиненні війни в Україні.

Посадовці, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці, сказали, що Трамп сказав їм, що путін не припинить бойових дій під час будь-яких мирних переговорів, і наполягав на тому, щоб Україна поступилася територією на сході країни в обмін на заморожування лінії фронту в інших місцях

- пише видання.

Автори також зазначають, що Трамп, за словами співрозмовників, був "виснажений і роздратований путіним" після переговорів. Попри це, глава Білого дому заявив, що повернення до жорстких погроз негайних санкцій проти росії можливе лише у випадку, якщо тристоронні перемовини не принесуть реального прогресу у врегулюванні війни.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.

Дамо кілька добрих порад: Мерц заявив, що завтра європейські лідери допоможуть Зеленському підготуватись до зустрічі із Трампом16.08.25, 20:18 • 5548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна