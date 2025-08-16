Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що він відкритий до надання гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на кількох неназваних європейських чиновників, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що така заява є "значною зміною" в позиції Трампа щодо ролі США у припиненні війни в Україні.

Посадовці, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з президентом росії володимиром путіним на Алясці, сказали, що Трамп сказав їм, що путін не припинить бойових дій під час будь-яких мирних переговорів, і наполягав на тому, щоб Україна поступилася територією на сході країни в обмін на заморожування лінії фронту в інших місцях - пише видання.

Автори також зазначають, що Трамп, за словами співрозмовників, був "виснажений і роздратований путіним" після переговорів. Попри це, глава Білого дому заявив, що повернення до жорстких погроз негайних санкцій проти росії можливе лише у випадку, якщо тристоронні перемовини не принесуть реального прогресу у врегулюванні війни.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.

