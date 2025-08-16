$41.450.00
16 августа, 13:32
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Это значительное изменение позиции после его встречи с путиным, после которой он был «истощен и раздражен».

Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что он открыт для предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких неназванных европейских чиновников, информирует УНН.

Детали

Указывается, что такое заявление является "значительным изменением" в позиции Трампа относительно роли США в прекращении войны в Украине.

Должностные лица, которые разговаривали с Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сказали, что Трамп сказал им, что Путин не прекратит боевых действий во время любых мирных переговоров, и настаивал на том, чтобы Украина уступила территорию на востоке страны в обмен на замораживание линии фронта в других местах

- пишет издание.

Авторы также отмечают, что Трамп, по словам собеседников, был "истощен и раздражен Путиным" после переговоров. Несмотря на это, глава Белого дома заявил, что возвращение к жестким угрозам немедленных санкций против России возможно только в случае, если трехсторонние переговоры не принесут реального прогресса в урегулировании войны.

Напомним

По информации The New York Times, Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня.

