Трамп после переговоров на Аляске был «истощен и раздражен путиным» — WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что он открыт для предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких неназванных европейских чиновников, информирует УНН.

Указывается, что такое заявление является "значительным изменением" в позиции Трампа относительно роли США в прекращении войны в Украине.

Должностные лица, которые разговаривали с Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сказали, что Трамп сказал им, что Путин не прекратит боевых действий во время любых мирных переговоров, и настаивал на том, чтобы Украина уступила территорию на востоке страны в обмен на замораживание линии фронта в других местах - пишет издание.

Авторы также отмечают, что Трамп, по словам собеседников, был "истощен и раздражен Путиным" после переговоров. Несмотря на это, глава Белого дома заявил, что возвращение к жестким угрозам немедленных санкций против России возможно только в случае, если трехсторонние переговоры не принесут реального прогресса в урегулировании войны.

По информации The New York Times, Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня.

