Трамп підтримав удари Ізраїлю по ХАМАС після укладення угоди - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп виступив на захист ударів Ізраїлю по членам угрупування ХАМАС. На його думку, мирна угода, яку він уклав на початку цього місяця, залишиться в силі, незважаючи на те, що окремі елементи угруповання атакують ізраїльських солдатів, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Під час польоту на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Південній Кореї Трамп заявив, що ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони "повинні були це зробити".

Також президент США додав, що ХАМАС має роззброїтися, інакше "їх всіх знищать".

Нагадаємо

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по інфраструктурі, що використовується ХАМАСом, на півдні Гази. Це сталось після того, як члени угрупування обстріляли ізраїльських солдатів.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа. Він звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.