Эксклюзив
07:00 • 18344 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 22262 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 26208 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 82558 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 48784 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 48770 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 75695 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38420 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28613 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22531 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Трамп поддержал удары Израиля по ХАМАС после заключения сделки - Bloomberg

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Президент США поддержал израильские удары по ХАМАС, заявив, что "это нужно было сделать".

Трамп поддержал удары Израиля по ХАМАС после заключения сделки - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту ударов Израиля по членам группировки ХАМАС. По его мнению, мирное соглашение, которое он заключил в начале этого месяца, останется в силе, несмотря на то, что отдельные элементы группировки атакуют израильских солдат, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время полета на встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Южной Корее Трамп заявил, что израильтяне нанесли ответный удар, и они "должны были это сделать".

Также президент США добавил, что ХАМАС должен разоружиться, иначе "их всех уничтожат".

Напомним

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре, используемой ХАМАСом, на юге Газы. Это произошло после того, как члены группировки обстреляли израильских солдат.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа. Он обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.

Евгений Устименко

