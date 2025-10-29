Трамп поддержал удары Израиля по ХАМАС после заключения сделки - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту ударов Израиля по членам группировки ХАМАС. По его мнению, мирное соглашение, которое он заключил в начале этого месяца, останется в силе, несмотря на то, что отдельные элементы группировки атакуют израильских солдат, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время полета на встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Южной Корее Трамп заявил, что израильтяне нанесли ответный удар, и они "должны были это сделать".

Также президент США добавил, что ХАМАС должен разоружиться, иначе "их всех уничтожат".

Напомним

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре, используемой ХАМАСом, на юге Газы. Это произошло после того, как члены группировки обстреляли израильских солдат.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа. Он обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.