Ситуація на фронті: Генеральний штаб повідомив про 119 бойових зіткнень станом на вечір 23 січня

19:10 • 2244 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 6506 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 16966 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 17839 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16119 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23477 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49037 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21528 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24415 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33246 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20256 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 19986 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка14:25 • 5326 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14 • 10232 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 4110 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 16976 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 49044 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 72931 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 68712 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71116 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Велика Британія
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 19993 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 20262 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36397 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51773 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46432 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Ситуація на фронті: Генеральний штаб повідомив про 119 бойових зіткнень станом на вечір 23 січня

Київ • УНН

 • 28 перегляди

23 січня українські захисники стримували наступ окупантів, відбивши 119 бойових зіткнень. На Покровському напрямку знищено 109 окупантів та значну кількість техніки.

Ситуація на фронті: Генеральний штаб повідомив про 119 бойових зіткнень станом на вечір 23 січня

Протягом поточної доби українські захисники продовжують стримувати інтенсивний наступ російських окупантів на ключових ділянках передової. Ситуація залишається напруженою через активне використання ворогом авіації та дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початку доби російські війська здійснили 62 авіаційних удари, застосувавши 145 керованих бомб проти позицій ЗСУ та мирних населених пунктів. Окрім авіаційного терору, агресор задіяв понад три тисячі дронів–камікадзе та провів близько 2800 обстрілів.

Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч23.01.26, 20:57 • 1232 перегляди

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано численні удари з використанням реактивних систем залпового вогню, тоді як на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався штурмувати райони Вовчанських Хуторів та Амбарного.

Опір на Лиманському та Костянтинівському напрямках

На Лиманському відтинку фронту українські воїни успішно відбили вісім штурмових атак у районах Торського, Ямполя та Дробишевого, хоча станом на 22:00 бої у деяких локаціях ще продовжувалися. Значна активність окупантів спостерігалася і на Костянтинівському напрямку, де відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники намагалися прорватися у бік Іллінівки та Степанівки, проте зусиллями підрозділів Сил оборони більшість атак була зупинена.

Рекордні втрати ворога на Покровському напрямку

Найбільша кількість атак традиційно припала на Покровський напрямок, де ворог 31 раз намагався покращити своє тактичне положення.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму23.01.26, 15:43 • 2122 перегляди

У ході запеклих боїв українським підрозділам вдалося знешкодити 109 окупантів та знищити значну кількість техніки, зокрема два танки, броньовані машини та засіб радіоелектронної боротьби. Також під вогневим ураженням опинилися одинадцять укриттів особового складу противника.

Ситуація на південних ділянках фронту

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив 20 спроб просування у бік Варварівки та Зеленого, активно застосовуючи авіацію по населених пунктах Залізничне та Тернувате. Водночас на Куп’янському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій з боку окупаційних військ протягом цієї доби не зафіксовано. На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили атаку противника, що рухався у бік Павлівки. 

Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах23.01.26, 20:06 • 6512 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна