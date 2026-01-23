Ситуація на фронті: Генеральний штаб повідомив про 119 бойових зіткнень станом на вечір 23 січня

Протягом поточної доби українські захисники продовжують стримувати інтенсивний наступ російських окупантів на ключових ділянках передової. Ситуація залишається напруженою через активне використання ворогом авіації та дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початку доби російські війська здійснили 62 авіаційних удари, застосувавши 145 керованих бомб проти позицій ЗСУ та мирних населених пунктів. Окрім авіаційного терору, агресор задіяв понад три тисячі дронів–камікадзе та провів близько 2800 обстрілів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано численні удари з використанням реактивних систем залпового вогню, тоді як на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався штурмувати райони Вовчанських Хуторів та Амбарного.

Опір на Лиманському та Костянтинівському напрямках

На Лиманському відтинку фронту українські воїни успішно відбили вісім штурмових атак у районах Торського, Ямполя та Дробишевого, хоча станом на 22:00 бої у деяких локаціях ще продовжувалися. Значна активність окупантів спостерігалася і на Костянтинівському напрямку, де відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники намагалися прорватися у бік Іллінівки та Степанівки, проте зусиллями підрозділів Сил оборони більшість атак була зупинена.

Рекордні втрати ворога на Покровському напрямку

Найбільша кількість атак традиційно припала на Покровський напрямок, де ворог 31 раз намагався покращити своє тактичне положення.

У ході запеклих боїв українським підрозділам вдалося знешкодити 109 окупантів та знищити значну кількість техніки, зокрема два танки, броньовані машини та засіб радіоелектронної боротьби. Також під вогневим ураженням опинилися одинадцять укриттів особового складу противника.

Ситуація на південних ділянках фронту

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив 20 спроб просування у бік Варварівки та Зеленого, активно застосовуючи авіацію по населених пунктах Залізничне та Тернувате. Водночас на Куп’янському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій з боку окупаційних військ протягом цієї доби не зафіксовано. На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили атаку противника, що рухався у бік Павлівки.

