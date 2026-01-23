Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про 35 тисяч російських втрат у грудні та обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони. Також порушувалися кадрові питання в Повітряних силах та прискорення поставок ракет для Patriot.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч і "це дуже серйозно", передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, сьогодні був на доповіді міністр оборони України Михайло Федоров – обговорили нюанси ситуації на фронті.
Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно
Він додав, що говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах.
Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою
Президент також доручив також нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони – "вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для "петріотів" РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба".
Логістику треба максимально прискорити