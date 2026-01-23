Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч і "це дуже серйозно", передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, сьогодні був на доповіді міністр оборони України Михайло Федоров – обговорили нюанси ситуації на фронті.

Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно - зауважив Президент.

Він додав, що говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах.

Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою - сказав Зеленський.

Президент також доручив також нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони – "вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для "петріотів" РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба".