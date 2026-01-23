$43.170.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент Зеленський заявив про 35 тисяч російських втрат у грудні та обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони. Також порушувалися кадрові питання в Повітряних силах та прискорення поставок ракет для Patriot.

Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч і "це дуже серйозно", передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, сьогодні був на доповіді міністр оборони України Михайло Федоров – обговорили нюанси ситуації на фронті.

Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно 

- зауважив Президент.

Він додав, що говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах.

Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою 

- сказав Зеленський.

Президент також доручив також нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони – "вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для "петріотів" РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба".

Логістику треба максимально прискорити 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

