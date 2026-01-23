$43.170.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Зеленский заявил о 35 тысячах российских потерь в декабре и обсудил ситуацию на фронте с министром обороны. Также поднимались кадровые вопросы в Воздушных силах и ускорение поставок ракет для Patriot.

Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч и "это очень серьезно", передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодня был на докладе министр обороны Украины Михаил Федоров – обсудили нюансы ситуации на фронте.

Уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч, это очень серьезно 

- отметил Президент.

Он добавил, что говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но в видах сил, в частности в Воздушных силах.

Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась эффективнее 

- сказал Зеленский.

Президент также поручил нашей команде как можно быстрее и максимально детально проработать договоренности с нашими партнерами по ракетам для противовоздушной обороны – "вчера был позитивный сигнал в разговоре с Президентом Трампом по ракетам для "патриотов" РАС-3, нужен теперь позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба".

Логистику нужно максимально ускорить 

- резюмировал он.

Антонина Туманова

