Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч и "это очень серьезно", передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодня был на докладе министр обороны Украины Михаил Федоров – обсудили нюансы ситуации на фронте.

Уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч, это очень серьезно - отметил Президент.

Он добавил, что говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но в видах сил, в частности в Воздушных силах.

Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась эффективнее - сказал Зеленский.

Президент также поручил нашей команде как можно быстрее и максимально детально проработать договоренности с нашими партнерами по ракетам для противовоздушной обороны – "вчера был позитивный сигнал в разговоре с Президентом Трампом по ракетам для "патриотов" РАС-3, нужен теперь позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба".