Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о 35 тысячах российских потерь в декабре и обсудил ситуацию на фронте с министром обороны. Также поднимались кадровые вопросы в Воздушных силах и ускорение поставок ракет для Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч и "это очень серьезно", передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, сегодня был на докладе министр обороны Украины Михаил Федоров – обсудили нюансы ситуации на фронте.
Уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч, это очень серьезно
Он добавил, что говорили с министром также по кадровым вопросам, и не только в министерстве, но в видах сил, в частности в Воздушных силах.
Хорошо, что взаимодействия внутри Воздушных сил и разбора обстоятельств попаданий становится больше. Выводы нужны очень, чтобы система становилась эффективнее
Президент также поручил нашей команде как можно быстрее и максимально детально проработать договоренности с нашими партнерами по ракетам для противовоздушной обороны – "вчера был позитивный сигнал в разговоре с Президентом Трампом по ракетам для "патриотов" РАС-3, нужен теперь позитивный сигнал здесь, в Украине, – в реальной поставке для наших защитников неба".
Логистику нужно максимально ускорить