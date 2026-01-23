$43.170.01
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 6992 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17312 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18132 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16232 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23552 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49257 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21561 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24446 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33276 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзивы
Ситуация на фронте: Генеральный штаб сообщил о 119 боевых столкновениях по состоянию на вечер 23 января

Киев • УНН

 • 180 просмотра

23 января украинские защитники сдерживали наступление оккупантов, отразив 119 боевых столкновений. На Покровском направлении уничтожено 109 оккупантов и значительное количество техники.

Ситуация на фронте: Генеральный штаб сообщил о 119 боевых столкновениях по состоянию на вечер 23 января

В течение текущих суток украинские защитники продолжают сдерживать интенсивное наступление российских оккупантов на ключевых участках передовой. Ситуация остается напряженной из-за активного использования врагом авиации и дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

С начала суток российские войска совершили 62 авиационных удара, применив 145 управляемых бомб против позиций ВСУ и мирных населенных пунктов. Кроме авиационного террора, агрессор задействовал более трех тысяч дронов-камикадзе и провел около 2800 обстрелов.

Зеленский заявил, что уровень российских потерь за декабрь – 35 тысяч23.01.26, 20:57 • 1336 просмотров

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы многочисленные удары с использованием реактивных систем залпового огня, тогда как на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался штурмовать районы Волчанских Хуторов и Амбарного.

Сопротивление на Лиманском и Константиновском направлениях

На Лиманском участке фронта украинские воины успешно отбили восемь штурмовых атак в районах Торского, Ямполя и Дробышево, хотя по состоянию на 22:00 бои в некоторых локациях еще продолжались. Значительная активность оккупантов наблюдалась и на Константиновском направлении, где произошло 20 боевых столкновений. Захватчики пытались прорваться в сторону Ильиновки и Степановки, однако усилиями подразделений Сил обороны большинство атак было остановлено.

Рекордные потери врага на Покровском направлении

Наибольшее количество атак традиционно пришлось на Покровское направление, где враг 31 раз пытался улучшить свое тактическое положение.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензенской области рф и РЛС в Крыму23.01.26, 15:43 • 2130 просмотров

В ходе ожесточенных боев украинским подразделениям удалось обезвредить 109 оккупантов и уничтожить значительное количество техники, в том числе два танка, бронированные машины и средство радиоэлектронной борьбы. Также под огневым поражением оказались одиннадцать укрытий личного состава противника.

Ситуация на южных участках фронта

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил 20 попыток продвижения в сторону Варваровки и Зеленого, активно применяя авиацию по населенным пунктам Зализничное и Терноватое. В то же время на Купянском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий со стороны оккупационных войск в течение этих суток не зафиксировано. На Ореховском направлении защитники успешно отбили атаку противника, двигавшегося в сторону Павловки. 

Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах23.01.26, 20:06 • 6992 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина