Ситуация на фронте: Генеральный штаб сообщил о 119 боевых столкновениях по состоянию на вечер 23 января

В течение текущих суток украинские защитники продолжают сдерживать интенсивное наступление российских оккупантов на ключевых участках передовой. Ситуация остается напряженной из-за активного использования врагом авиации и дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

С начала суток российские войска совершили 62 авиационных удара, применив 145 управляемых бомб против позиций ВСУ и мирных населенных пунктов. Кроме авиационного террора, агрессор задействовал более трех тысяч дронов-камикадзе и провел около 2800 обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы многочисленные удары с использованием реактивных систем залпового огня, тогда как на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался штурмовать районы Волчанских Хуторов и Амбарного.

Сопротивление на Лиманском и Константиновском направлениях

На Лиманском участке фронта украинские воины успешно отбили восемь штурмовых атак в районах Торского, Ямполя и Дробышево, хотя по состоянию на 22:00 бои в некоторых локациях еще продолжались. Значительная активность оккупантов наблюдалась и на Константиновском направлении, где произошло 20 боевых столкновений. Захватчики пытались прорваться в сторону Ильиновки и Степановки, однако усилиями подразделений Сил обороны большинство атак было остановлено.

Рекордные потери врага на Покровском направлении

Наибольшее количество атак традиционно пришлось на Покровское направление, где враг 31 раз пытался улучшить свое тактическое положение.

В ходе ожесточенных боев украинским подразделениям удалось обезвредить 109 оккупантов и уничтожить значительное количество техники, в том числе два танка, бронированные машины и средство радиоэлектронной борьбы. Также под огневым поражением оказались одиннадцать укрытий личного состава противника.

Ситуация на южных участках фронта

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил 20 попыток продвижения в сторону Варваровки и Зеленого, активно применяя авиацию по населенным пунктам Зализничное и Терноватое. В то же время на Купянском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий со стороны оккупационных войск в течение этих суток не зафиксировано. На Ореховском направлении защитники успешно отбили атаку противника, двигавшегося в сторону Павловки.

