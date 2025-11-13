Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку: про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення не йдеться
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. Він заявив, що Покровський напрямок залишається головним для наступу ворога, де триває постійна боротьба з малими штурмовими групами противника.
Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram, пише УНН.
Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань
Для цього, зазначив Головком, він здійснив поїздку на Покровський напрямок. "Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії", - вказав він.
"Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами", - розповів Сирський.
Зі слів Головкома, "нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових - для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених". "На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки", - додав він.
"Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - наголосив Сирський.
"Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області", - повідомив він.
Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. Боротьба триває! Слава Україні!
