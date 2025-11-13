Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку: про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення не йдеться

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. Він заявив, що Покровський напрямок залишається головним для наступу ворога, де триває постійна боротьба з малими штурмовими групами противника.