Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении: о контроле россиян над Покровском или оперативном окружении речь не идет
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет. Он заявил, что Покровское направление остается главным для наступления врага, где продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми группами противника.
Стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, задействованных в выполнении боевых задач
Для этого, отметил Главком, он совершил поездку на Покровское направление. "Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия", - указал он.
"Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями", - рассказал Сырский.
По словам Главкома, "нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных - для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых". "На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники", - добавил он.
"Военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы исключить передвижение и закрепление противника", - подчеркнул Сырский.
"Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области", - сообщил он.
