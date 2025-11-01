$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 7162 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
06:00 • 13656 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 22864 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 38957 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 37124 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 34423 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35712 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30367 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 53054 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21366 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
07:00 • 7168 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 45828 перегляди
Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих ворожих дронів за ніч

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 223 безпілотниками, з яких 206 було знищено або подавлено. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 17 дронів у семи локаціях.

Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих ворожих дронів за ніч

У ніч на 1 листопада російські війська здійснили одну з масштабних атак дронами по території України. Ворог запустив 223 безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил, ворог випустив 223 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій із різних напрямків - Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 140 із них становили дрони типу "Шахед".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України

- повідомили в Повітряних силах.

Станом на 09:30 ранку збито або подавлено 206 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 17 ударних дронів у семи локаціях. Наслідки уточнюються.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна