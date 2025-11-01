Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих ворожих дронів за ніч
Київ • УНН
У ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 223 безпілотниками, з яких 206 було знищено або подавлено. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 17 дронів у семи локаціях.
У ніч на 1 листопада російські війська здійснили одну з масштабних атак дронами по території України. Ворог запустив 223 безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
Деталі
За даними Повітряних сил, ворог випустив 223 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій із різних напрямків - Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Близько 140 із них становили дрони типу "Шахед".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України
Станом на 09:30 ранку збито або подавлено 206 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 17 ударних дронів у семи локаціях. Наслідки уточнюються.
