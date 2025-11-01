Силы ПВО уничтожили 206 из 223 вражеских дронов за ночь
Киев • УНН
В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 223 беспилотниками, из которых 206 были уничтожены или подавлены. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 17 дронов в семи локациях.
В ночь на 1 ноября российские войска совершили одну из масштабных атак дронами по территории Украины. Враг запустил 223 беспилотника. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Подробности
По данным Воздушных сил, враг выпустил 223 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций с разных направлений - Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 140 из них составляли дроны типа "Шахед".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины
По состоянию на 09:30 утра сбито или подавлено 206 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 17 ударных дронов в семи локациях. Последствия уточняются.
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки01.11.25, 07:21 • 2426 просмотров