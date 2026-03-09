$43.730.0850.540.36
Сили оборони України відбили 130 ворожих атак протягом останньої доби

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Генштаб повідомив про 130 боєзіткнень та дев'ять тисяч ворожих дронів-камікадзе. Найважча ситуація зберігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Сили оборони України відбили 130 ворожих атак протягом останньої доби

Українські захисники продовжують стримувати масований натиск російських окупаційних військ, що намагаються просунутися вглиб території на ключових ділянках фронту. Протягом доби на фронті відбулося 130 боєзіткнень, про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби противник продемонстрував високу інтенсивність обстрілів, застосувавши понад дев’ять тисяч дронів-камікадзе та здійснивши 3601 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Агресор завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 264 керовані авіабомби. Під ударами опинилися житлові райони та цивільна інфраструктура Сумської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Ситуація на ключових напрямках фронту

Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де наші захисники зупинили 22 та 19 штурмових дій відповідно.

На Куп’янському напрямку агресор двічі атакував у бік населеного пункту Курилівка.

росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів09.03.26, 08:19 • 2048 переглядiв

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався прорвати оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки.

Також значна активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку – за добу там відбулося 19 атак у районах Мирного та сусідніх населених пунктів. Водночас авіація та артилерія Сил оборони успішно уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб09.03.26, 07:44 • 2728 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Слов'янськ
Сумська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
Україна
Куп'янськ