росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб повідомив про ліквідацію 750 окупантів та знищення одного судна за добу. Також ворог втратив 2224 БпЛА, 70 артсистем та 188 одиниць автотехніки.
За добу 8 березня російські війська втратили на війні з Україною 750 солдатів, 2224 БпЛА та катер/корабель. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1274040 (+750) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11745 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 24167 (+10)
- артилерійських систем ‒ 38129 (+70)
- РСЗВ ‒ 1675 (+2)
- засоби ППО ‒ 1326 (+4)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 166640 (+2224)
- крилаті ракети ‒ 4403 (0)
- кораблі / катери ‒ 31 (+1)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 82289 (+188)
- спеціальна техніка ‒ 4083 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року.
