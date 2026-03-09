росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб

За добу 8 березня російські війська втратили на війні з Україною 750 солдатів, 2224 БпЛА та катер/корабель. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1274040 (+750) осіб ліквідовано

танків ‒ 11745 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 24167 (+10)

артилерійських систем ‒ 38129 (+70)

РСЗВ ‒ 1675 (+2)

засоби ППО ‒ 1326 (+4)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 166640 (+2224)

крилаті ракети ‒ 4403 (0)

кораблі / катери ‒ 31 (+1)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 82289 (+188)

спеціальна техніка ‒ 4083 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року.

Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла