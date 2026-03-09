Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб
Генштаб сообщил о ликвидации 750 оккупантов и уничтожении одного судна за сутки. Также враг потерял 2224 БПЛА, 70 артсистем и 188 единиц автотехники.
За сутки 8 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 750 солдат, 2224 БпЛА и катер/корабль. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1274040 (+750) человек ликвидировано
- танков ‒ 11745 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24167 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 38129 (+70)
- РСЗО ‒ 1675 (+2)
- средства ПВО ‒ 1326 (+4)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 166640 (+2224)
- крылатые ракеты ‒ 4403 (0)
- корабли / катера ‒ 31 (+1)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 82289 (+188)
- специальная техника ‒ 4083 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года.
