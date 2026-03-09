$43.8150.90
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 17389 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 42602 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 63248 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 39719 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 37731 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 29582 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 39417 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81032 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44835 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Генштаб сообщил о ликвидации 750 оккупантов и уничтожении одного судна за сутки. Также враг потерял 2224 БПЛА, 70 артсистем и 188 единиц автотехники.

Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 8 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 750 солдат, 2224 БпЛА и катер/корабль. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1274040 (+750) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11745 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24167 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 38129 (+70)
          • РСЗО ‒ 1675 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1326 (+4)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 166640 (+2224)
                    • крылатые ракеты ‒ 4403 (0)
                      • корабли / катера ‒ 31 (+1)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 82289 (+188)
                            • специальная техника ‒ 4083 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года.

                              Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла04.03.26, 17:27 • 103194 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины