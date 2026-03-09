Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 8 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 750 солдат, 2224 БпЛА и катер/корабль. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1274040 (+750) человек ликвидировано

танков ‒ 11745 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 24167 (+10)

артиллерийских систем ‒ 38129 (+70)

РСЗО ‒ 1675 (+2)

средства ПВО ‒ 1326 (+4)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 166640 (+2224)

крылатые ракеты ‒ 4403 (0)

корабли / катера ‒ 31 (+1)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 82289 (+188)

специальная техника ‒ 4083 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года.

