Силы обороны Украины отбили 130 вражеских атак за последние сутки
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 130 боестолкновениях и девяти тысячах вражеских дронов-камикадзе. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Украинские защитники продолжают сдерживать массированный натиск российских оккупационных войск, пытающихся продвинуться вглубь территории на ключевых участках фронта. В течение суток на фронте произошло 130 боестолкновений, об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки противник продемонстрировал высокую интенсивность обстрелов, применив более девяти тысяч дронов-камикадзе и совершив 3601 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Агрессор нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю 264 управляемые авиабомбы. Под ударами оказались жилые районы и гражданская инфраструктура Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Ситуация на ключевых направлениях фронта
Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях, где наши защитники остановили 22 и 19 штурмовых действий соответственно.
На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.
На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался прорвать оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки.
Также значительная активность врага зафиксирована на Гуляйпольском направлении – за сутки там произошло 19 атак в районах Мирного и соседних населенных пунктов. В то же время авиация и артиллерия Сил обороны успешно поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.
