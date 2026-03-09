$43.8150.90
06:12 • 2392 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 19741 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 44898 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 67589 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 41878 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 39299 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 30360 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
7 марта, 13:30 • 39843 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
7 марта, 12:32 • 81211 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
7 марта, 10:22 • 44939 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
россия атаковала Украину баллистикой, обезврежен 161 из 197 дронов

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Силы ПВО сбили и подавили 161 вражеский беспилотник из 197 запущенных. Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 36 дронов на восьми локациях.

россия атаковала Украину баллистикой, обезврежен 161 из 197 дронов

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты, а также 197 дронов, 161 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 марта (с 18:30 8 марта) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 197 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 120 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб09.03.2026, 07:44 • 1852 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина