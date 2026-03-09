россия атаковала Украину баллистикой, обезврежен 161 из 197 дронов

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты, а также 197 дронов, 161 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 марта (с 18:30 8 марта) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 197 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 120 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

