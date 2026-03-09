росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, а також 197 дронів, 161 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 березня (з 18:30 8 березня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб