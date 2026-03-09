росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів
Київ • УНН
Сили ППО збили та придушили 161 ворожий безпілотник із 197 запущених. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 36 дронів на восьми локаціях.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, а також 197 дронів, 161 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 березня (з 18:30 8 березня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
