росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів

$43.8150.90
ukenru
06:12 • 710 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 17952 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 43136 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 64232 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 40200 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 38067 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 29760 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 39496 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81066 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44850 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
53%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 14177 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 13309 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 12325 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 18934 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 12703 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 64291 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 82078 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 86974 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 116438 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 78696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 24161 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 31662 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 33850 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 34576 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 35000 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Сили ППО збили та придушили 161 ворожий безпілотник із 197 запущених. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 36 дронів на восьми локаціях.

росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 161 зі 197 дронів

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, а також 197 дронів, 161 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 березня (з 18:30 8 березня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб09.03.26, 07:44 • 1166 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна