Сибіга закликав Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав свого угорського колегу Петера Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам, які уже понад десятиліття намагаються зіштовхнути лобами український та угорський народи. Про це Сибіга заявив під час пресконференції у понеділок, передає кореспондент УНН.

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"Сьогодні ми мали з моїм колегою, Петером, дуже відверту розмову тет-а-тет, а також змістовні консультації в розширеному форматі. Важливо розвивати українсько-угорські відносини на основі взаємної поваги, розуміння національних інтересів один одного та сприйняття України як майбутнього члена ЄС і НАТО", - сказав Сибіга.

Голова МЗС України назвав дуже важливим та символічним візит прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва на початку липня, одразу після початку угорського головування в ЄС.

"Першочергове питання, яке ми обговорили сьогодні на зустрічах, – це неспровокована повномасштабна війна росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, покарання росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії", - розповів Сибіга.

Він поінформував свого угорського колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях.

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"Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення консенсусу з усіх чутливих питань", - сказав Сибіга.

Окрім того, він закликав Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації.

"Закликав мого колегу спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам, які уже понад десятиліття намагаються зіштовхнути лобами український та угорський народи", - зазначив Сибіга.

Доповнення

Зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет тривала близько години, що вдвічі довше від запланованого, після чого розпочалися переговори у розширеному форматі.