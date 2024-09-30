Сибига призвал Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал своего венгерского коллегу Петера Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям, которые уже более десятилетия пытаются столкнуть лбами украинский и венгерский народы. Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сегодня мы имели с моим коллегой, Петером, очень откровенный разговор тет-а-тет, а также содержательные консультации в расширенном формате. Важно развивать украинско-венгерские отношения на основе взаимного уважения, понимания национальных интересов друг друга и восприятия Украины как будущего члена ЕС и НАТО", - сказал Сибига.

Глава МИД Украины назвал очень важным и символическим визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев в начале июля, сразу после начала венгерского председательства в ЕС.

"Первоочередной вопрос, который мы обсудили сегодня на встречах, - это неспровоцированная полномасштабная война россии против Украины и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, наказание россии за зверства, совершенные в Украине, в том числе и за преступление агрессии", - рассказал Сибига.

Он проинформировал своего венгерского коллегу о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях.

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"Со своей стороны подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерскому национальному меньшинству. Мы с господином министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам", - сказал Сибига.

Кроме того, он призвал Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации.

"Призвал моего коллегу совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям, которые уже более десятилетия пытаются столкнуть лбами украинский и венгерский народы", - отметил Сибига.

Дополнение

Встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет продолжалась около часа, что вдвое дольше запланированного, после чего начались переговоры в расширенном формате.