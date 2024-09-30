Переговори Сибіги та Сійярто тет-а-тет тривали вдвічі довше запланованого

Зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та голови МЗС Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет тривала близько години, що вдвічі довше від запланованого, після чого розпочалися переговори у розширеному форматі, повідомили у МЗС України у понеділок, пише УНН.

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"Переговори Андрія Сибіги та Петера Сійярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій", - повідомили у МЗС у соцмережах.

Сибіга і Сійярто зібралися на переговори у Будапешті