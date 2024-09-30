Переговоры Сибиги и Сийярто тет-а-тет продолжались вдвое дольше запланированного

Встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет длилась около часа, что вдвое дольше запланированного, после чего начались переговоры в расширенном формате, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

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«Переговоры Андрея Сибиги и Петера Сийярто в формате тет-а-тет продолжались около часа, вдвое дольше запланированного. После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций», - сообщили в МИД в соцсетях.

Сибига и Сийярто собрались на переговоры в Будапеште