Сибига и Сийярто собрались на переговоры в Будапеште
Киев • УНН
В Будапеште стартовали переговоры между главами МИД Украины и Венгрии Андреем Сибигой и Петером Сийярто. Встреча проходит в формате тет-а-тет.
В Будапеште собрались на переговоры главы МИД Украины Андрей Сибига и Венгрии Петер Сийярто, встреча проходит в формате тет-а-тет, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - сообщили в МИД в Telegram.
Сибига едет в Венгрию на встречу с Сийярто: будут говорить о нацменьшинствах, продвижении к вступлению Украины в ЕС и НАТО30 сентября 2024, 07:40 • 10216 просмотров