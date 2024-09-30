Сибига и Сийярто собрались на переговоры в Будапеште

В Будапеште собрались на переговоры главы МИД Украины Андрей Сибига и Венгрии Петер Сийярто, встреча проходит в формате тет-а-тет, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

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"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - сообщили в МИД в Telegram.

Сибига едет в Венгрию на встречу с Сийярто: будут говорить о нацменьшинствах, продвижении к вступлению Украины в ЕС и НАТО