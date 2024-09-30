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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига и Сийярто собрались на переговоры в Будапеште

Сибига и Сийярто собрались на переговоры в Будапеште

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:34  •  7849 просмотра

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В Будапеште стартовали переговоры между главами МИД Украины и Венгрии Андреем Сибигой и Петером Сийярто. Встреча проходит в формате тет-а-тет.

В Будапеште собрались на переговоры главы МИД Украины Андрей Сибига и Венгрии Петер Сийярто, встреча проходит в формате тет-а-тет, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - сообщили в МИД в Telegram.

Сибига едет в Венгрию на встречу с Сийярто: будут говорить о нацменьшинствах, продвижении к вступлению Украины в ЕС и НАТО30 сентября 2024, 07:40 • 10216 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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