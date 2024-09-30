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Сибіга і Сійярто зібралися на переговори у Будапешті

Сибіга і Сійярто зібралися на переговори у Будапешті

Київ • УНН

 • 21527 перегляди

У Будапешті стартували переговори між главами МЗС України та Угорщини Андрієм Сибігою і Петером Сійярто. Зустріч проходить у форматі тет-а-тет.

У Будапешті зібралися на переговори очільники МЗС України Андрій Сибіга та Угорщини Петер Сійярто, зустріч проходить у форматі тет-а-тет, повідомили у МЗС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - повідомили у МЗС у Telegram.

Сибіга їде в Угорщину на зустріч із Сійярто: говоритимуть про нацменшини, просування до вступу України до ЄС і НАТО30.09.24, 10:40 • 17944 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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