Сибіга і Сійярто зібралися на переговори у Будапешті
Київ • УНН
У Будапешті стартували переговори між главами МЗС України та Угорщини Андрієм Сибігою і Петером Сійярто. Зустріч проходить у форматі тет-а-тет.
У Будапешті зібралися на переговори очільники МЗС України Андрій Сибіга та Угорщини Петер Сійярто, зустріч проходить у форматі тет-а-тет, повідомили у МЗС України у понеділок, пише УНН.
Деталі
"У Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - повідомили у МЗС у Telegram.
Сибіга їде в Угорщину на зустріч із Сійярто: говоритимуть про нацменшини, просування до вступу України до ЄС і НАТО30.09.24, 10:40 • 17944 перегляди