Сибіга їде в Угорщину на зустріч із Сійярто: говоритимуть про нацменшини, просування до вступу України до ЄС і НАТО
Київ • УНН
30 вересня Андрій Сибіга проведе переговори з угорським колегою в Будапешті. Обговорюватимуться двосторонні відносини, спільні проєкти та євроатлантична інтеграція України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні їде до Угорщини, де проведе переговори з угорським колегою. Обговорюватимуться двосторонні відносини, спільні проєкти, захист прав національних меншин та євроатлантична інтеграція України, повідомили у МЗС, пише УНН.
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"30 вересня на доручення Президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає з робочим візитом Угорщину. У Будапешті глава МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто", - ідеться у повідомленні.
За даними МЗС, ключовими темами обговорення стануть "розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії".
За підсумками перемовин очільники зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси.
"Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО", - повідомили у МЗС.
Сійярто анонсував візит глави МЗС України до Угорщини: говоритимуть про права угорської нацменшини24.09.24, 20:56 • 24281 перегляд