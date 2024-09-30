Сибига едет в Венгрию на встречу с Сийярто: будут говорить о нацменьшинствах, продвижении к вступлению Украины в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня едет в Венгрию, где проведет переговоры с венгерским коллегой. Будут обсуждаться двусторонние отношения, совместные проекты, защита прав национальных меньшинств и евроатлантическая интеграция Украины, сообщили в МИД, пишет УНН.

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«30 сентября по поручению Президента Украины Владимира Зеленского министр иностранных дел Андрей Сибига посетит с рабочим визитом Венгрию. [В Будапеште глава МИД проведет двусторонние переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто», - говорится в сообщении.

По данным МИД, ключевыми темами обсуждения станут «развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии».

По итогам переговоров руководители внешнеполитических ведомств сделают заявления для прессы.

«Визит в Венгрию является продолжением первого регионального турне новоназначенного министра иностранных дел, целью которого является налаживание прагматичной и предсказуемой политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО», - сообщили в МИД.

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