Сибига едет в Венгрию на встречу с Сийярто: будут говорить о нацменьшинствах, продвижении к вступлению Украины в ЕС и НАТО
Киев • УНН
30 сентября Андрей Сибига проведет переговоры с венгерским коллегой в Будапеште. Будут обсуждаться двусторонние отношения, совместные проекты и евроатлантическая интеграция Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня едет в Венгрию, где проведет переговоры с венгерским коллегой. Будут обсуждаться двусторонние отношения, совместные проекты, защита прав национальных меньшинств и евроатлантическая интеграция Украины, сообщили в МИД, пишет УНН.
Детали
«30 сентября по поручению Президента Украины Владимира Зеленского министр иностранных дел Андрей Сибига посетит с рабочим визитом Венгрию. [В Будапеште глава МИД проведет двусторонние переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто», - говорится в сообщении.
По данным МИД, ключевыми темами обсуждения станут «развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии».
По итогам переговоров руководители внешнеполитических ведомств сделают заявления для прессы.
«Визит в Венгрию является продолжением первого регионального турне новоназначенного министра иностранных дел, целью которого является налаживание прагматичной и предсказуемой политики добрососедства и продвижение к стратегической цели членства Украины в ЕС и НАТО», - сообщили в МИД.
Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Венгрию: будут говорить о правах венгерского нацменьшинства24 сентября 2024, 17:56 • 23692 просмотра