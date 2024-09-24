Сийярто анонсировал визит главы МИД Украины в Венгрию: будут говорить о правах венгерского нацменьшинства

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит украинского визави Андрея Сибиги на следующей неделе. Об этом пишет Index, передает УНН.

Детали

По словам Сийярто, глава МИД Украины посетит Будапешт на следующей неделе, поскольку существует незавершенный спор с украинской стороной, связанный с правами венгерского меньшинства.

В издании отмечают, что речь идет о незавершенном споре с Украиной, которая якобы нарушила права венгерского меньшинства и чрезвычайно ограничила их права в 2015 году.

Сийярто надеется, что с новым министром иностранных дел Украины удастся найти решение.

Напомним,

Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре.