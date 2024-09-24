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Сійярто анонсував візит глави МЗС України до Угорщини: говоритимуть про права угорської нацменшини

Сійярто анонсував візит глави МЗС України до Угорщини: говоритимуть про права угорської нацменшини

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Будапешт наступного тижня. Візит спрямований на вирішення суперечки щодо прав угорської меншини в Україні, обмежених у 2015 році.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит українського візаві Андрія Сибіги наступного тижня. Про це пише Index, передає УНН.

Деталі

За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

У виданні наголошують, що йдеться про незавершену суперечку з Україною, яка нібито порушила права угорської меншини та надзвичайно обмежила їхні права у 2015 році.

Сійярто сподівається, що з новим міністром закордонних справ України вдасться знайти рішення.

Нагадаємо

Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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