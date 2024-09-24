Сійярто анонсував візит глави МЗС України до Угорщини: говоритимуть про права угорської нацменшини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Будапешт наступного тижня. Візит спрямований на вирішення суперечки щодо прав угорської меншини в Україні, обмежених у 2015 році.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит українського візаві Андрія Сибіги наступного тижня. Про це пише Index, передає УНН.
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За словами Сійярто, глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, оскільки існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.
У виданні наголошують, що йдеться про незавершену суперечку з Україною, яка нібито порушила права угорської меншини та надзвичайно обмежила їхні права у 2015 році.
Сійярто сподівається, що з новим міністром закордонних справ України вдасться знайти рішення.
Нагадаємо
Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі.