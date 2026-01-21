Суд скасував домашній арешт для Труханова: йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Сьогодні, 21 січня, Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі

"Сьогодні, 21.01.2026, під час розгляду клопотання про продовження домашнього арешту Труханову Г.І. слідчим суддею Печерського районного суду винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання прокурора та застосовано до Труханова Г.І. запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання", - повідомили в ОГП.

Доповнення

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

10 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.