Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 11262 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 10848 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 21176 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 27358 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 18723 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20477 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 38344 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57541 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49567 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Суд скасував домашній арешт для Труханова: йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт колишньому меру Одеси Геннадію Труханову. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Суд скасував домашній арешт для Труханова: йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Сьогодні, 21 січня, Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі

"Сьогодні, 21.01.2026, під час розгляду клопотання про продовження домашнього арешту Труханову Г.І. слідчим суддею Печерського районного суду винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання прокурора та застосовано до Труханова Г.І. запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання", - повідомили в ОГП.

Доповнення

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

10 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Павло Башинський

