Суд отменил домашний арест для Труханова: ему изменили меру пресечения на личное обязательство

Сегодня, 21 января, Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности

"Сегодня, 21.01.2026, во время рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста Труханову Г.И. следственным судьей Печерского районного суда вынесено определение о частичном удовлетворении ходатайства прокурора и применена к Труханову Г.И. мера пресечения в виде личного обязательства", - сообщили в ОГП.

Дополнение

В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

10 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.