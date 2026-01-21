$43.180.08
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 12123 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 11370 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 21881 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 27904 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 18866 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20592 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 38397 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57614 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49641 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Суд отменил домашний арест для Труханова: ему изменили меру пресечения на личное обязательство

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Печерский районный суд Киева отменил домашний арест бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство.

Суд отменил домашний арест для Труханова: ему изменили меру пресечения на личное обязательство

Сегодня, 21 января, Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности

"Сегодня, 21.01.2026, во время рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста Труханову Г.И. следственным судьей Печерского районного суда вынесено определение о частичном удовлетворении ходатайства прокурора и применена к Труханову Г.И. мера пресечения в виде личного обязательства", - сообщили в ОГП.

Дополнение

В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

10 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Геннадий Труханов
Генеральный прокурор Украины
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Киев