Суд отменил домашний арест для Труханова: ему изменили меру пресечения на личное обязательство
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева отменил домашний арест бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство.
Сегодня, 21 января, Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Подробности
"Сегодня, 21.01.2026, во время рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста Труханову Г.И. следственным судьей Печерского районного суда вынесено определение о частичном удовлетворении ходатайства прокурора и применена к Труханову Г.И. мера пресечения в виде личного обязательства", - сообщили в ОГП.
Дополнение
В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).
10 декабря Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.